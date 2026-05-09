Kovačević: Hrvatski treneri napravili su igrače za reprezentaciju, a ne treneri druge klase koji dolaze u SHNL

Dinamo Zagreb je u derbiju na rasprodanom Maksimiru pobijedio Hajduk rezultatom 2:0 u susretu obilježenom užarenom atmosferom i navijačkim incidentima. Pogotke za domaće postigli su Monsef Bakrar u prvom te Dion Drena Beljo u drugom dijelu utakmice. Tijekom cijelog susreta tenzije na tribinama bile su visoke, a pirotehnika i prepucavanja navijača često su zasjenili događanja na terenu.

Nakon utakmice susret je komentirao trener Dinama Mario Kovačević.

“Nema se puno što pričati o utakmici. Odigrali smo baš koliko nam je trebalo, odmarali smo malo i igrače za Kup. Htjeli smo pobijediti, najljepše je ovo što smo s navijačima pjevali, to su najbitnije stavke s današnje utakmice.”

Upitan o činjenici da petorica trenera prije njega nisu uspjela svladati Hajduk te o dobroj izvedbi Bennacera, Kovačević je istaknuo kako je fokus već djelomično bio usmjeren prema finalu Kupa.

“Imamo još taj Kup, znam da u toj utakmici moramo biti još i bolji. Da smo htjeli, mogli smo još pojačati danas. Što se tiče igrača, danas je dobro odigrao i Zebić, a i Bennacer na tragu onoga kakav treba biti.”

Govoreći o mladom Zebiću, trener Dinama naglasio je kako mladim igračima daje priliku isključivo na temelju kvalitete.

“Stalno govorim da nisam populist, ne stavljam mlade igrače reda radi. On je danas odigrao jako dobro, nije uopće bilo bitno to što je igrao protiv Hajduka. Ima čvrstu glavu, na mladim igračima je da iskoriste priliku. Jako mi je drago zbog malog Marka, u svim selekcijama je igrao dobro, nadam se da će tako nastaviti.”

Na pitanje o velikih 18 bodova prednosti ispred Hajduka, Kovačević je rekao kako nikada nije gubio vjeru u svoju momčad.

“Ja uvijek vjerujem u svoju ekipu. U proljetnom dijelu se ipak vidjelo da mi nešto radimo, iako se pisalo da ne radimo. Radili smo, vjerovali smo, svaka utakmica je novo dokazivanje. Danas ćemo se proveseliti, sutra je razmišljanje o finalu Kupa. Dat ćemo sve od sebe, poštujemo Rijeku, neće biti lagano.”

Osvrnuo se i na formu Belje te mogući poziv u reprezentaciju Hrvatske koju vodi Zlatko Dalić.

“Mogao je zabiti i više od jednog gola. Ja previše cijenim izbornika Dalića, on ima slatke brige. Do sada je dobro odlučivao, vjerujem da će tako nastaviti.”

Komentirajući pitanje o kvaliteti SHNL-a i mogućem izostanku igrača s 30 pogodaka s velikog natjecanja, trener Dinama nije želio ulaziti u dublju raspravu, ali je podsjetio na uspjehe hrvatskog nogometa i igrača poput Eduardo da Silva i Luka Modrić.

“Ne bih previše o tome, tko god protiv SHNL-a govori… Eduardo, Modrić… Eduardo je bio najbolji strijelac u Hrvatskoj. Naša generacija koja je osvojila broncu 2018., gotovo svi ti igrači igrali su u SHNL-u. Isto je i s nama trenerima, treneri druge i treće klase iz drugih liga dolaze k nama.”

Dodao je i kako njegove riječi o Daliću nisu rezultat prijateljskog odnosa, nego poštovanja prema ostvarenim rezultatima.

“Ne govorim o trenerima koji su sad u ligi, nego ranijima. Ne govorim o izborniku dobro zato što je moj prijatelj, nego zbog rezultata koje je napravio.”

Na pitanje o tome smatraju li ga kolege trenerom doraslim Dinamu, Kovačević je istaknuo svoj dug put kroz niže lige hrvatskog nogometa.

“Sretan sam što sam prošao sve lige koje sam prošao. Prije bolesti sam trenirao u Međimurju u najnižim ligama. Sve je to naš hrvatski nogomet. Hrvatski treneri napravili su igrače koji su s reprezentacijom postali drugi i treći na svijetu. To bismo više trebali cijeniti i mi i vi mediji.”

Za kraj je priznao kako ovu sezonu smatra najboljom u svojoj trenerskoj karijeri, ali je naglasio da posao još nije završen.

“Mislim da jest, ali nije gotovo. Fokus na Kupu. U završnici sezone, nakon Kupa, dat ćemo i priliku mlađima.”