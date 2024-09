Jakirović uoči derbija: ‘Nama je cilj da igramo na nivou Lige prvaka, a ova utakmica mi je bila najteža na klupi Dinama’

Podijeli :

Tomislav Kristo CROPIX via Guliver

Dinamo u petak na Maksimiru dočekuje Hajduk u derbiju 6. kola SuperSport HNL-a.

Uoči utakmice, Dinamov trener Sergej Jakirović u intervjuu za Index govorio je o izazovima i uspjesima tijekom svoje prve godine na klupi. Od kritika na početku mandata, Jakirović je doveo Dinamo do dvostruke titule i plasmana u Ligu prvaka. Uoči derbija bio je opušten i raspoložen, a u razgovoru je otvoreno progovorio o turbulentnim trenucima, stanju u hrvatskom nogometu i njegovim očekivanjima od Lige prvaka.

U petak vas čeka derbi s Hajdukom, što je samo početak ubojitog ritma za Dinamo. Nakon derbija idete u goste Bayernu i onda manje-više stalno igrate dvije utakmice tjedno. Kakvi dočekujete Hajduk?

“Naglasak je na SHNL-u jer bez toga nema Europe, nema ničega. Naravno da je derbi najveća utakmica u Hrvatskoj i da idemo na pobjedu. Bit će tvrdo i zahtjevno, nema u derbijima puno ljepote, a nama je cilj da igramo na nivou Lige prvaka. Ako budemo takvi, onda će biti dobro.

Dnevna forma je jako važna, to ljudi zanemaruju. Eto, Pjaca u Bakuu napravi dupli bicikli i lijevom nogom savršeno pogodi od stative. Mogla je ta lopta otići pokraj ili preko gola i što onda? Bog zna kako bi završilo, ali to je tako u nogometu. Ja sam u Bratislavi sa Zrinjskim ispao škaricama u 123. minuti nakon što smo promašili zicer.

Što se Lige prvaka tiče, cilj je da uživamo, ali to ne znači sad da idemo pa što bude. Cilj je ekipama jačima od tebe maksimalno otežati i pokušati uzeti koji bod. Nećemo se sigurno predavati. Sve je to tu negdje.

Naravno da je jedan Bayern favorit, nećemo si lagati, ali u toj utakmici mi nemamo što izgubiti. Mi imamo nekoliko igrača koji teže tim najjačim ligama, pa evo im prave prilike da vide gdje su u odnosu na te igrače.”

Kako komentirate ovo što se događa u Hajduku?

“Ne mogu reći da nisam pratio što se događa u konkurenciji. Nisam mislio da će Osijek ovako slabo startati. Pratim i Hajduk, ali više se bavim Dinamom. Imam neko svoje mišljenje, ali ono nije bitno jer mi ne znamo što se unutra događa. Puno je tu i dezinformacija, koje mediji vjerojatno objavljuju da navuku ljude.

Kad uzmeš cijeli prijelazni rok Hajduka – koliko je igrača stvarno otišlo, a koliko nije? Meni je jasno da se mora nešto pisati, ali nekad se pretjeruje. No ja se više bavim svojom ekipom jer na to mogu utjecati. Na ovo izvan Maksimira ne mogu niti želim.”

Imate li dovoljno širine za ritam igranja u domaćem prvenstvu i teškoj Ligi prvaka?

“Zadovoljan sam ovim što imam. Najvažnije je da smo zdravi, to govorim cijelo vrijeme. Prije Rujevice su nam sva tri bočna igrača bila out, pa smo morali improvizirati. Imamo dobru širinu i svi igrači će dobiti priliku jer ćemo morati rotirati.

Osobito nakon utakmica Lige prvaka, u kojima je veliko emotivno i fizičko pražnjenje. To ste mogli vidjeti i na Rujevici protiv Rijeke, točno se vidjelo nakon Qarabaga da nam je nedostajala noć i da smo malo teški.”

Kako vam se čini novi format Lige prvaka?

“Mislim da će biti dobro. Nažalost, nema uzvratnih utakmica, ali to je i neka čar. Izvukli smo atraktivne protivnike, ima tu dobrih utakmica. Vidim da se svi bave projekcijama s koliko bodova se može proći, ali ja bih volio skinuti predsjednika Velimira Zajeca i njegovih sedam bodova u Ligi prvaka.

To mi je odmah rekao nakon utakmice u Bakuu. Moramo biti ambiciozni i probat ćemo ga skinuti. Ako skinemo Zajeca, mislim da ćemo onda proći. Siguran sam da najjači klubovi na početku neće ništa kalkulirati, nego će gledati kako da se što prije osiguraju. Ali Dinamo se time ne treba zamarati. Treba uživati, trebamo se dobro prezentirati.”

Nedavno je prošlo godinu dana otkako ste na klupi Dinama. Bilo je dosta turbulentno, ali i uspješno, kako ste sve to proživjeli?

“Mislim da nijedan trener nije imao takvu godinu kao ja niti će ikad biti takva sezona ponovno. Nisam izgubio vjeru ni u jednom trenutku jer da jesam, ne bih bio ovdje. Na kraju krajeva, odlučivali smo sami o sebi i to je najbolje što ti se može dogoditi. Mi smo u direktnim dvobojima s Hajdukom i Rijekom sve napravili i na kraju smo se odvojili.

Pokazali smo da smo bolji od njih i to je jedino važno. Naravno da je bilo prepreka i negative, koje će uvijek biti više kad je loše nego što će biti pozitive kad je dobro. Ali ne možeš se na to obazirati, nego na ono na što možeš utjecati. Treniraj, odriči se, budi spreman na nokaute i ne gubi vjeru u sebe.”

Jeste li danas bolji trener nego što ste bili kad ste dolazili u Dinamo?

“Ja sam uvijek isti trener, ali sam iskusniji u smislu Dinama. Dinamo nema veze ni s jednim klubom u kojem sam dosad bio, to se ne može usporediti. Ogroman je pritisak javnosti, konkurencije i svega oko tebe. Očekuje se da si uvijek najbolji i još veća ti je odgovornost jer radiš u gradu u kojem živiš.

Krećeš se među navijačima, svatko ima sto pitanja i to je normalno i dobro. Nekad si dobre volje, nekad slabije, ali trudim se da sam uvijek na dispoziciji. Svaki klub te nadograđuje kao trenera i sigurno da sad drukčije razmišljam.”

Koji vam je bio najteži trenutak?

“Zaostala utakmica s Lokomotivom na početku prošle polusezone. Ništa nije upućivalo na to da ćemo odigrati tako loše i izgubiti. Tad mi je bilo teško, ali osjetio sam povjerenje tadašnjih ljudi u klubu i bilo mi je lakše. Svi su stalno spominjali tu utakmicu, ali mi smo do kraja manje-više dobili sve utakmice.

Naravno, bio je tu PAOK, od kojeg smo ispali iz Europe. Da nismo ispali, možda ne bismo bili prvaci jer smo u tom momentu došli do zraka. Ne možeš ti nikad objasniti koliko je fizički i psihički teško igrati te europske utakmice, a s druge strane se uvijek očekuje da budeš na pravom nivou i pobjeđuješ.”

Hrvatski klubovi su, osim Dinama, ove sezone poispadali iz Europe od protivnika koje su mogli proći. Jesu li rezultati hrvatskih klubova u Europi realna slika kvalitete lige?

“Europa je pokazatelj koliko si jak. Meni je najsmješnije kad se izvlače protivnici pa ispadne da su svi naši klubovi favoriti. Ma po čemu su favoriti? Možda će netko reći da sam ovakav ili onakav, ali neka me netko demantira. Po čemu je Osijek favorit protiv Zire ili Hajduk protiv Ružomberoka? Po čemu? Sve je dobro dok ne krene utakmica.

Tako su se svi čudili kad smo mi prošle sezone izgubili od Ballkanija. Bili smo favoriti, ali što ti to znači ako odigraš onako kako smo mi odigrali? Bili smo kriminalni i izgubili smo. Dobili smo šamar, ustali smo i krenuli dalje. Ne znam zašto se stvara takva slika… Nakon prve utakmice Rijeke i Olimpije ispalo je da će Rijeka to lako proći pa smo vidjeli kako je završilo.

Smatram da se europski nogomet maksimalno izjednačio, sve je to u deset deka i ako taj dan nisi na nivou, dobiješ šamarčinu. Kod nas se mora ozbiljno poraditi na igri bez lopte i trčanju bez lopte. Kod nas i dalje vrijedi samo igrač prvi do tebe kad imaš loptu, a onaj već treći je neaktivan. Nema danas više veze odakle dolazi klub protiv kojeg igraš. Svugdje je puno stranaca. Vidjeli ste Qarabag. Kao iz Azerbajdžana je, ali to nema veze s Azerbajdžanom. Imaš par Azera, a ostalo su sve stranci, koji pritom igraju jako dobar nogomet. To će opet pokazati u Europa ligi. Naravno, u ključnim trenucima moraš imati sreće, ali to je tako. Napatit ćeš se, ali moramo si izbiti iz glave da smo mi protiv nekoga favoriti.

Ako pogledamo sebe i okruženje oko Hrvatske, shvatit ćemo da smo u ozbiljnim problemima. Što si prije to priznamo, bit će nam lakše. Moramo raditi, popravljati infrastrukturu, moramo imati normalne terene. Nemoguće je da igramo na terenima na kojima ti pati tehnička izvedba. Kako ja mogu biti favorit na tom terenu kad mojoj ekipi to ne paše? Ne samo Dinamu nego i Rijeci, i Hajduku, i ostalima.”