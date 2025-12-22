Jakirović razočaran u Dinamo: ‘To su ostala samo prazna obećanja…’

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Bivši trener Dinama i sadašnji trener kluba iz Championshipa, Hull Cityja, progovorio je i o statusu svog sina u Maksimiru.

Sergej Jakirović komentirao je stanje u HNL-u.

“Pa HNL je ove godine vrlo brzo iznjedrio dva glavna konkurenta za naslov. Neću trošiti previše riječi, jer znamo svi da se radi o Dinamu i Hajduku. Kod Rijeke je bilo turbulencija zbog promjene trenera, ali i tih europskih utakmica koje uvijek uzmu svoj danak, ali i oni lagano nadolaze. Bit ću iskren, nekakvog sam dojma da nam je prvenstvo u padu! Je li uzrok premalo ulaganja u mlade igrače i potencijale, prebrzo trošenje trenera ili dovlačenje stranaca upitne kvalitete, ne znam. Vjerojatno sva tri faktora imaju određen utjecaj, ali rekao bih da naši europski rezultati govore dovoljno. Bogu hvala, nakon dugo godina ponovno imamo dva kluba u grupama europskih natjecanja, ali nisam siguran imamo li razvojan put da se takav trend nastavi. Nadam se da griješim.”

POVEZANO Mišić otkrio tko mu je najbolji u HNL-u i tko je jedan od ‘najpouzdanijih igrača lige’ Evo kada Livaković raskida s Gironom i dolazi u Dinamo

I dalje prati što se događa u maksimirskom klubu.

“Pratim Dinamo, naravno, to je za mene bila i ostala jedna posebna emocija. Gledajte, nijedna revolucija nije laka, niti bilo kakav rastanak, govorio sam već o tome i ne bih se pretjerano ponavljao. Rezultat je i dalje tu, stabilan. Prvi su u prvenstvu, što je najvažnije. Živi su i u Europi, imaju na zimu utakmicu sa FCSB, gdje su realno favoriti i gdje bi trebali uzeti sva tri boda i napraviti taj veliki korak prema naprijed”, rekao je Jakirović za Germanijak.

U Dinamu je njegov sin Leon, ali ne dobiva priliku…

“Nisam dosad istupao oko Leona, ali pitali ste me i reći ću što mislim. Prije svega, kao roditelji smo ga odgajali da bude pošten, radan i odgovoran mladić. Koliko znam, svlačionica ga sjajno prihvaća i on slijedi trenera i sve upute koje su mu dane u trenažnom procesu. Leon kao i svaki drugi igrač želi igrati i naravno da nije zadovoljan što nije dobio niti jednu minutu. Ponavljam, odgojen je da radi i trenira maksimalno i da koristi svoju priliku, kad je dobije”, rekao je Jakirović i nastavio:

“Dosad se, kažem, nisam htio izlagati nikakvim situacijama jer je tema osjetljiva, pogotovo jer Leon ima sjajnog menadžera koji brine o svemu. Stvari su takve da se u klubu očito ne vjeruje dovoljno ili uopće ne računa na njega, te da se mora naći nekakvo rješenje. Iz kluba su dolazile povratne informacije o tome kako ga cijene, kako će minute i dočekati, ali to su ostala prazna obećanja. Ne možemo dopustiti da igrač s 18 godina grije klupu ili se uopće ne skida, ako je već važan projekt kluba, tako da ćemo, ponavljam, tražiti druga, optimalna rješenja na zimu.”