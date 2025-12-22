Mišić otkrio tko mu je najbolji u HNL-u i tko je jedan od ‘najpouzdanijih igrača lige’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Kapetan Dinama glasao je u izboru za najboljeg igrača HNL-a.

Josip Mišić glasao je u izboru tportala i otkrio da je njemu najbolji igrač lige Rijekin Toni Fruk,

“Toni Fruk je cijele sezone pokazivao konstantu, energiju i hrabrost u igri. Preuzimao je odgovornost u ključnim trenucima i donosio dodatnu dimenziju momčadi s kojom je na kraju osvojio dvostruku krunu.”

POVEZANO Livaja izabrao najboljeg igrača HNL-a: ‘Iz utakmice u utakmicu dokazuje kvalitetu’

Na drugo mjesto stavio je svog suigrača.

“Sandro Kulenović se istaknuo kao jedan od najpouzdanijih igrača lige. Njegova stabilnost, čitanje igre i liderske kvalitete imali su velik utjecaj, a u zahtjevnim trenucima bio je pravi oslonac i postigao puno važnih pogodaka za našu momčad.”

Napadač Hajduka je na trećem mjestu.

“Treći u izboru je Marko Livaja. Njegova kvaliteta, vizija i odlučujući potezi izravno su donosili razliku na terenu i bodove Hajduku. Ima velik utjecaj na igru i suigrače i već je godinama nositelj svog tima.”

Mlada nada Slaven Belupa je za Mišića četvrti najbolji igrač HNL-a.

“Adriano Jagušić je pokazao iznimnu zrelost i učinak unatoč svojoj mladosti. Nije se bojao odgovornosti i konstantno je igrao na visokoj razini, a njegov napredak i doprinos momčadi bili su posebno zapaženi.”

Njegov top 5 zatvara još jedan nogometaš Rijeke.

“I za kraj, Stjepan Radeljić, jer je bio temelj obrane svoje ekipe cijele sezone. Čvrstoćom, mirnoćom i pouzdanošću u ključnim situacijama davao je sigurnost cijelom timu.”