Evo kada Livaković raskida s Gironom i dolazi u Dinamo

Hrvatski vratar ove zime napušta Španjolsku jer u četiri mjeseca nije upisao nijedan nastup.

Kako doznaju Sportske novosti, Livaković je s Gironom dogovorio raskid posudbe koji stupa na snagu 1. siječnja. Formalno se vraća u Fenerbahče, a zatim dolazi na posudbu u Dinamo do ljeta.

Ostaje upitno hoće li klubovi dogovoriti mogućnost kasnijeg otkupa.

Dinamo će mu biti treći klub ove sezone, a za Gironu nije ni branio jer prema FIFA-inim pravilima ne može nastupiti za tri kluba u istoj natjecateljskoj godini.