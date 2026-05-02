Jakirović nakon nevjerojatne drame izborio doigravanje za Premier ligu

xAndyxSumnerx FIL-23317-0066 via Guliver Image

U posljednjem kolu engleskog Championshipa, druge lige tamošnjeg nogometa, tri kluba su se borila za šesto mjesto koje donosi plasman u doigravanje za Premier ligu. Jedan od njih bio je Hull City Sergeja Jakirovića i Ivora Pandura, a druge dvije su bili Wrexham i Derby County. Prije početka kola šesto mjesto držao je velški Wrexham, sedmi je bio Hull, a osmi Derby. Nakon velike drame do plasmana u doigravanje stigao je Jakirović sa svojim trupama jer je pobijedio Norwich s 2:1.

Već u četvrtoj minuti stigle su dobre vijesti za Jakirovićev Hull jer je Wrexham primio gol od Middlesbrougha. Loše je reagirala obrana Velšana, a to je iskoristio škotski reprezentativac Tommy Conway za vodstvo gostiju.

Međutim, samo minutu kasnije s drugog terena stigle su loše vijesti. Razlog za to bilo je rano vodstvo Derby Countyja protiv Sheffield Uniteda. Za njih je strijelac bio irski reprezentativac Sammie Szmodics.

Situacije se na terenima nisu mijenjale do sredine poluvremena kada su u razmaku od dvije minute stigle loše vijesti za Hull. Prvo je Jakirovićeva momčad u 26. minuti primila gol od Norwicha da bi u 28. minuti Wrexham nevjerojatnim slobodnim udarcem Josha Windassa stigao do poravnanja protiv Middlesbrougha.

Ipak, Hull je već u 28. minuti dobio kazneni udarac protiv Norwicha, a njega je za 1:1 realizirao Oliie McBurnie. Tigrovi su tako ponovno bili u igri za prolazak u doigravanje.

U 41. minuti situacija se privremeno pogoršala za Hull jer je Wrexham golom Stana Smitha poveo s 2:1, ali Velšani su prednost držali tek do 44. minute kada je za Boro izjednačujući pogodak postigao David Strelec.

Na poluvremenu je tako najbolju situaciju imao Derby koji je vodstvom protiv Sheffielda držao šesto mjesto. Sedmi je bio Wrexham, a osmi Hull, no do kraja utakmice bilo je još 45 minuta.

Sve do 62. minute nije bilo promjena u rezultatima, a onda je Sheffield neočekivano izjednačio protiv Derbyja. Tako je u tom trenutku Wrexham skočio na šesto mjesto, Hull je ponovno bio sedmi, a Derby je pao na osmo mjesto i trebali su u sljedećih pola sata ponovno povesti kako bi skočili na željeno mjesto.

Ne samo da im to nije uspjelo nego su u 69. minuti primili i drugi gol i Derby je bio sve dalje od doigravanja pa su se u posljednjim minutama za šesto mjesto borili Hull i Wrexham.

Dobre vijesti s ostalih terena pomogle su Hullu koji je u 67. minuti svoje utakmice drugim golom McBurnieja došao do vodstva koje ga je vodilo u doigravanje.

Kako Wrexham nije uspio doći do pobjede, a Hull je svoju prednost sačuvao, Tigrovi su izborili doigravanje za Premier ligu koje počinje osmog svibnja.