Prvak lige pomogao Jakiroviću: Hull u posljednjem kolu na domaćem travnjaku lovi ulazak u Premier ligu

xAndyxSumnerx FIL-23317-0223 via Guliver Image

Sergej Jakirović i njegov Hull City i dalje imaju šansu izboriti doigravanje za ulazak u Premier ligu, nakon što je njihov izravni konkurent Wrexham posrnuo u pretposljednjem kolu. Velšani su poraženi od novog prvaka Coventry Cityja, čime su otvorili vrata Hullu uoči završnice sezone.

Coventry, koji je već osigurao izravan plasman u viši rang, slavio je protiv Wrexhama 3:1. Taj poraz znači da se Wrexham nije uspio bodovno odvojiti, pa obje momčadi sada imaju po 70 bodova, uz minimalnu prednost Wrexhama u gol-razlici.

O putniku u doigravanje odlučivat će posljednje kolo. Hull na domaćem terenu dočekuje Norwich City, koji više nema šanse za top šest, dok Wrexham ide na zahtjevno gostovanje kod Middlesbrougha, ekipe koja se bori za izravan ulazak u viši rang.

Za Jakirovićevu momčad računica je jasna – moraju pobijediti, i to što uvjerljivije kako bi nadoknadili zaostatak u gol-razlici. To im neće biti jednostavno jer su bez pobjede u posljednjih šest susreta. U utrku za šestu poziciju mogao bi se umiješati i Derby County, koji zaostaje samo bod.