Isprika nije bila dovoljna: Suarez neće otputovati na svoje peto Svjetsko prvenstvo?

AP Photo/Jacob Kupferman via Guliver Images

Izbornik Urugvaja Marcelo Bielsa je, prema pisanju Daily Maila, sa šireg popisa od 55 igrača za nadolazeće Svjetsko prvenstvo izostavio Luisa Suareza.

Suarez se od reprezentacije Urugvaja oprostio u rujnu 2024. godine, no već mjesec dana kasnije javno je žestoko kritizirao Marcela Bielsu.

Tvrdio je da je argentinski izbornik “podijelio svlačionicu” te da su pojedini igrači zbog njegova načina rada razmišljali o odlasku iz reprezentacije. U razgovoru za latinoamerički DSports, najbolji strijelac u povijesti Urugvaja zamolio je navijače da ne usmjeravaju bijes prema igračima, poručivši da bi oni pod Bielsinim metodama mogli doći do granice pucanja.

Posebno je kritizirao odnos prema veznjaku Agustinu Canobbiju, koji je tijekom Copa Américe 2024. navodno morao trenirati u ulozi sakupljača lopti i rezervnog igrača. Suarez je zamjerio i to što članovima stručnog osoblja nije bilo dopušteno pozdravljati igrače niti jesti zajedno s momčadi.

Ipak, 9. svibnja Suarez je promijenio ton i poručio da nikada ne bi odbio poziv reprezentacije ako bi joj ponovno bio potreban. Time je ostavio otvorenu mogućnost povratka, a prema pisanju španjolske agencije EFE izjavio je:

“Nikada ne bih rekao ne reprezentaciji ako me zatreba, posebno s obzirom na nadolazeće Svjetsko prvenstvo”, te dodao:

“Tada sam se povukao kako bih napravio mjesta mlađoj generaciji. Rekao sam neke stvari koje nisam trebao. Već sam se ispričao onima kojima sam se trebao ispričati. Shvatiš da u tebi još ima života. Osjetiš poriv da se nastaviš natjecati. To se vidi na terenu kada se i dalje ljutiš zbog poraza i loših dodavanja, a i dalje uživaš kada postižeš golove.”

Izgleda da isprika ipak nije dovoljna te da neće zaigrati na petom SP-u. Nogometaš Inter Miamija za Urugvaj je postigao 69 golova u 143 nastupa u četiri Svjetska prvenstva od 2010. godine.