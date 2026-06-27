Ibrahimović žestoko o odluci VAR-a: ‘Ukrali ste san jednom narodu’

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xFabrizioxCarabelli IPAxSportx xipa-agency.netx via Guliver

Poništeni pogodak Irana u sudačkoj nadoknadi utakmice protiv Egipta i dalje izaziva burne reakcije širom nogometnog svijeta, a među onima koji su otvoreno kritizirali odluku sudaca našao se i legendarni Zlatan Ibrahimović.

Nekadašnji švedski napadač, koji Svjetsko prvenstvo prati kao stručni komentator televizijske mreže FOX, nije skrivao razočaranje načinom na koji je VAR intervenirao u jednoj od najkontroverznijih situacija dosadašnjeg Mundijala.

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“Upravo zbog ovoga ljudi sve više gube povjerenje u VAR. Govorili su nam da je uveden kako bi ispravljao očite pogreške, a umjesto toga stvara još veće kontroverze na najvećoj nogometnoj pozornici. Ovo je jednostavno neprihvatljivo”, rekao je Ibrahimović.

Prema njegovu mišljenju, pogodak Shoje Khalilzadeha nije smio biti poništen.

“Pregledao sam snimku bezbroj puta i još mi nije jasno kako je netko mogao dosuditi zaleđe. Ako već poništavate gol koji može odlučiti sudbinu jedne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, morate biti sto posto sigurni, a ne nagađati iza monitora.”

Ibrahimović smatra da je ovom odlukom Iran ostao bez povijesne pobjede i plasmana u nokaut-fazu.

“Milijuni Iranaca slavili su povijesni trenutak, a onda im je skupina službenih osoba sve oduzela u nekoliko sekundi. Niste poništili samo gol – ukrali ste san jednom narodu.”

Legendarni napadač poručio je kako odgovornost za ovakve odluke ne može ostati bez posljedica.

“Ne možete se skrivati iza tehnologije kada se ona koristi na pogrešan način. Ovo nije pravda, ovo je nesposobnost. Svjetsko prvenstvo igra se jednom u četiri godine. Igrači žrtvuju sve da bi stigli ovdje, navijači dolaze sa svih strana svijeta, a onda jedna šokantna odluka uništi mjesece rada. To je neoprostivo.”

Na kraju je uputio kritiku kompletnom sudačkom sustavu na najvećoj nogometnoj smotri.

“Ako je ovo standard suđenja na najvažnijem nogometnom natjecanju na svijetu, onda je nešto ozbiljno pogrešno. Nogomet zaslužuje bolje, igrači zaslužuju bolje, a prije svega navijači zaslužuju mnogo više.”