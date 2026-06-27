Iranci ogorčeni: ‘Kako je ovo moguće? To nije ispravno’

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(AP Photo/Andre Penner) via Guliver Image

Iranski izbornik Amir Ghalenoei još je jednom, nakon remija s Egiptom (1:1) u zadnjoj utakmici grupne faze u petak u Seattleu, kritizirao putna ograničenja koja su Sjedinjene Države nametnule njegovoj reprezentaciji.

“Zemlja domaćin nas je vrlo nepravedno tretirala”, rekao je Ghalenoei novinarima nakon utakmice. “Da nam je zemlja domaćin dopustila da stignemo dva tjedna ranije, da budemo spremniji… bili bismo u boljoj formi, fizički, mentalno. Međutim, uskratili su nam tu pravdu.”

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“Prije sam mislio da smo stvarno potpuno potlačena momčad, ali nakon ove tri utakmice primijetio sam da i imamo i lošu sreću”, rekao je. “Pozivam FIFA-u: ne dopustite domaćinima da se prema igračima i momčadima ponašaju na isti način na budućim svjetskim prvenstvima.”

Iranska reprezentacija će u Meksiku, koji je suorganizator turnira sa SAD-om i Kanadom, pričekati da vidi hoće li prvi put proći u nokaut fazu na SP-u.

“Momčad je došla sa svetim ciljem, a to je bio dobro trenirati i igrati. Ako Bog da, da prođemo dalje, dat ću im dan da se pravilno oporave, možda odu na plažu da se malo mentalno opuste”, rekao je Ghalenoei.

Kapetan iranske reprezentacije Mehdi Taremi je doveo u pitanje je li njegova momčad dobrodošla na Svjetskom prvenstvu, oštro kritizirajući uvjete u kojima igraju u Sjedinjenim Državama.

Taremi je rekao da su uvjeti bili nepravedni, opisao turnir kao logističku “katastrofu” i pozvao FIFA-u, globalno upravno tijelo, da pokuša riješiti situaciju.

“FIFA, ona mora riješiti svaki problem ovdje, ali nažalost nije mogla od početka”, rekao je Taremi koji je u utakmici promašio jedanaesterac.

“Kako je moguće da uvijek moramo putovati u Tijuanu? Volimo ljude Meksika. Volimo Tijuanu, tako je dobra, oni su tako skromni ljudi.

Volimo ih! Ali kao profesionalni igrači, u profesionalnom natjecanju, to nije ispravno”, rekao je Taremi.