Hrvatska U-17 razbila Slovačku i napravila ogroman korak prema Euru i SP-u

Dvostruki strijelac bio je Jakov Dedić, a zabili su još Niko Škafar Žužić i Jona Benkotić, uz autogol Marka Mariana Cingela. Za Slovačku su pogodili Matus Tomasko i Marco Prekop.

Mladi Vatreni uvjerljivi protiv Švicaraca u borbi za Europsko prvenstvo

Momčad Marijana Budimira gubila je od 28. minute nakon realiziranog penala Tomaska, no potom je u samo 15 minuta zabila četiri gola i riješila utakmicu. Hrvatska je u 84. minuti stigla do 5:1, dok je Prekop u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 5:2.

U skupini su još Irska i Poljska, a Hrvatsku sljedeće utakmice čekaju 28. ožujka protiv Irske i 31. ožujka protiv Poljske. Prvo mjesto u skupini vodi na Euro i Svjetsko prvenstvo, kao i pozicija među četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije.