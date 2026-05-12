Budimir objavio popis za Euro: Bayernov dragulj odmah pozvan, tu je i sin Mladena Bartolovića

Podijeli :

Chara Savvidou SPP via Guliver

Izbornik mlade hrvatske U-17 reprezentacije Marijan Budimir objavio je konačni popis igrača za nastup na predstojećem Europskom prvenstvu u Estoniji.

Na Budimirovom popisu našli su se sljedeći igrači:

Vratari: Lovro Lojen (Gorica), Josip Pandurić (Hajduk).

Ivković za SK: Jakiroviću uspjeh s Hullom vrijedi više nego dvostruka kruna s Dinamom Sjajne vijesti: Bayernov dragulj igrat će za Hrvatsku!

Braniči: Lovro Trupčević (Dinamo), Luka Posavec (Osijek), Filip Tolić (Karlsruhe), Filip Pavić (Bayern), Vito Sablić (Lokomotiva), Karlo Zirdum (Dinamo), Ivan Paunović (Dinamo).

Vezni: Marin Modrić (Hajduk), Matej Miličić (Dinamo), Juraj Frigan (Gorica), Dino Beader Trajanovski (Lokomotiva), Jona Benkotić (Dinamo), Rio Joka (Istra 1961).

Napadači: Luka Bartolović (Cibalia), Luka Radić (Dinamo), Nik Žužić Škafar (Istra 1961), Jakov Dedić (Osijek), Toni Ruso (Hajduk).

“Vjerujem da su na popisu najbolji igrači na koje u ovom trenutku možemo računati. Momčad je doživjela četiri promjene u odnosu na elitno kolo, Bartolović je odradio suspenziju, Paunović je riješio status u klubu i vratio se u reprezentaciju, Pandurić se vratio nakon ozljede, a velika je stvar što je Filip Pavić odabrao Hrvatsku i što će biti s nama na Europskom prvenstvu. Nećemo imati puno vremena za pripreme, u nekoliko osječkih treninga nastojat ćemo u prvom redu osvježiti igrače i odraditi taktičku pripremu za prvu utakmicu protiv Belgije. Nadam se da će svi igrači biti zdravi, spremni i željni dokazivanja na velikoj sceni”, rekao je izbornik Marijan Budimir.

Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak, 18. svibnja, u Zagrebu, odakle nastavlja put prema Osijeku gdje će se pripremati do četvrtka i odlaska prema Tallinnu.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti 25. svibnja od 14:30 sati protiv Belgije u Rakvereu, tri dana poslije, 28. svibnja čeka je dvoboj protiv Estonije u Tallinnu, a 31. svibnja od 14:30 sati na rasporedu je susret sa Španjolskom u Rakvereu.

U Skupini B igrat će Crna Gora, Francuska, Italija i Danska. Dvije prvoplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale, prenosi HNS.