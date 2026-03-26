Dalić iznenadio sastavom: Modrić na klupi, evo tko napada Kolumbiju!

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 00:30 po hrvatskom vremenu igra prijateljsku utakmicu protiv Kolumbije u američkom Orlandu. Momčad Zlatka Dalića ondje će odraditi i drugi susret, jer ih 1. travnja očekuje i ogled protiv Brazila.
Izbornik Zlatko Dalić za Kolumbijce se odlučio za Dominika Livakovića na golu, uz trojicu u obrani: Marina Pongračića, Luku Vuškovića i Martina Erlića.
Na bokovima će igrati Josip Stanišić i Ivan Perišić, dok vezni red čine Petar Sučić i Nikola Moro. Ispred njih su Mario Pašalić i Nikola Vlašić, a u napadu kreće Igor Matanović.
Kapetan Luka Modrić utakmicu započinje na klupi, ali očekuje se njegova minutaža u nastavku.
Sastav Hrvatske: Livaković – Erlić, Vušković, Pongračić – Stanišić, Moro, P. Sučić, Perišić – Mario Pašalić, Vlašić – Matanović
Sastav Kolumbije: Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Rios, Lerma – James Rodriguez, Arias, Diaz – Suarez
