HNL se ovim podatkom nikako ne može pohvaliti

KAMIL SWIRYDOWICZ CYFRASPORT NEWSPIX.PL via Guliver

HNL se ne može pohvaliti ovim neslavnim podatkom.

Football Meets Data objavila je jednu poražavajuću statistiku za hrvatsku nogometnu ligu.

HNL je treća liga u Europi po promjeni trenera prošle sezone. ‘Najuspješniji’ po tom pitanju su ipak u Srbiji (2.0), a susjede slijedi Cipar (1.9).

Iza naše lige su bugarska (1.6), turska (1.6), BiH (1.4), rumunjska (1.4), albanska (1.4.), portugalska (1.4) te makedonska (1.3).

Dinamo je prošle sezone promijenio četiri trenera (Jakirović, Bjelica, Cannavaro, Perković, sad je Kovačević). Lokomotiva je po odlasku Čabraje mijenjala D. Ferenčinu, M. Cvitanovića, sad je trener Jelavić.

Istra 1961 je krenula s Tramezzanijem, pa vratila Garciju i nakon toga dovela Tomića, sad je trener Riera. Rijeka je smijenila Sopića, pa nedavno i njegova nasljednika Đalovića – sada je Sanchez. U Slavenu Belupu je Radeljića zamijenio Kovačević, sada je Gregurina. U Osijeku je smijenjen Coppitelli, a stigao je Rožman.

U Gorici je promijenjen Vidović, kojeg je naslijedio aktualni Carević. U Hajduku je Gattusa zamijenio jš uvijek aktualni Garcia.