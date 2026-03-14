Halilhodžić: Vičem na treningu i čuli su me do Pariza

AP Photo/Themba Hadebe via Guliver

Bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić izjavio je da je ljubav prema Nantesu prevagnula u odluci da preuzme klub do kraja sezone.

“Ovo je moj klub. Kad su me kontaktirali, prvo sam rekao ne. Trebala su mi tri dana da pristanem. Moja trenerska karijera bila je završena, došao sam pokušati spasiti klub“, rekao je 73-godišnji Halilhodžić na konferenciji za medije.

Nantes je osmerostruki prvak Francuske i dugo je slovio kao klub s jednom od najboljih omladinskih akademija u zemlji. Klub je četiri puta osvajao Kup Francuske te je stigao do polufinala Lige prvaka 1996. godine.

Trenutačno se momčad nalazi na 17. mjestu prvenstvene ljestvice među 18 klubova, uz još devet preostalih kola. Halilhodžić je treći trener Nantesa ove sezone, zamijenivši Ahmeda Kantarija, koji je smijenjen nakon samo tri mjeseca. Prije njega momčad je u 15 utakmica vodio Luís Castro. Nantes zaostaje sedam bodova za zonom opstanka, a dva boda za 16. mjestom koje vodi u doigravanje za ostanak u ligi.

“Ovo je gotovo nemoguća misija, došao sam pokušati napraviti nešto izvanredno. Prvi cilj je doigravanje, a drugi da igramo bolje“, rekao je Halilhodžić, dodavši da ga motiviraju i navijači koji pune stadion.

Halilhodžić je s Nantesom kao igrač osvojio naslov prvaka 1983. godine te je treći na klupskoj listi strijelaca sa 93 ligaška pogotka. Kao trener vodio je klubove poput Lillea i PSG-a, a kao izbornik radio je i u reprezentacijama Obale Bjelokosti, Alžira, Japana i Maroka.

“Vičem na treningu i čuli su me do Pariza. Vozim bicikl, koristim traku za trčanje, radim sklekove — više nego igrači. Pokušavam ih motivirati na svoj način“, zaključio je Halilhodžić.