‘Uz Livaju bi i konobar izgledao dobro, potpuno je promašeno od njega ovo tražiti’

Nakon osam kola SuperSport HNL-a, Dinamo drži vrh s tri boda više od Hajduka.

Dinamo je u sjajnoj seriji u kojoj su svladali Hajduk, Fenerbahče i Slaven Belupo, dok su Splićani odgovorili pobjedom nad Lokomotivom. Novopridošli igrači sve više dobivaju priliku kod Marija Kovačevića i Gonzala Garcije, dok Osijek i Rijeka prolaze kroz težak ulazak u sezonu – aktualni prvaci su predzadnji, a Osijek šesti.

Situaciju u SHNL-u analizirao je za Index bivši vratar Hajduka Vladimir Balić, kojeg je Torcida 2004. proglasila Hajdučkim srcem. Legenda Hajduka posebno se dotaknula splitske momčadi.

Kako Vam je izgledao nastup Hajduka protiv Lokomotive i može li taj sustav biti dugoročnija opcija ove sezone?

“Najpozitivnije je što je trener odustao od svojih stereotipa i prestao tvrdoglavo forsirati rješenja koja nisu vodila ničemu dobrom. Šteta je što to nije napravio i u europskim utakmicama, jer bi Hajduk drukčije izgledao i u Tirani i protiv Dinama.

Da se ranije krenulo s pragmatičnijim pristupom u igri postoji velika šansa da bi Hajduk sada igrao europsko natjecanje, a važnost igranja Europe je dovoljno puta naglašena, ali sada je najbitnije da se protiv Lokomotive došlo do tri boda i da se dobri rezultati nastave.

Važno je i to da se izgradnja napada iz zadnje linije radila samo kad je to imalo smisla, a često se odmah iz zadnje linije tražio napadač ili igrač uz aut-liniju. Mislim da je Garcia, nakon puno razgovora i konzultacija, shvatio da je predugo slijedio svoje ideje i da je s tim trebao ranije prestati.”

Ante Rebić je zabio. Čini li vam se da mu najviše odgovara kontekst u kojem s Markom Livajom dijeli ulogu prve napadačke osovine?

“Rebić se vidljivo diže i u boljem je stanju nego kad je došao. Uz Marka Livaju bi pekar ili konobar da ga uvedete na nogometni teren izgledao dobro, a pogotovo Rebić. Lopta koju je Livaja poslao u prostor bila je vrhunsko rješenje, pravo umjetničko djelo od asistencije u kojem jedan stoper ostaje zaobiđen, vratar ne može izaći, a drugi stoper ne stiže reagirati.

Naravno, tu je i Rebićeva kvaliteta. Uvjeren sam, kako smo i ranije govorili, da će Rebić biti jedan od ključnih igrača Hajduka, posebno u kasnijoj fazi sezone kada bude najpotrebnije.”

Kako vam zasad izgledaju novi Španjolci, Gonzalez, Guillamon i Almena? Stranci su pod povećalom, od njih se očekuje da odmah moraju donijeti ekstra kvalitetu.

“Najvažnije je da Hajduk proširi klupu i podijeli minutažu kako bismo kroz nekoliko utakmica u nastavku mogli realno procijeniti učinak. Po jednoj utakmici ne treba suditi. Ovaj put je scouting radio svoj posao, a sportski direktor se u odabiru igrača vodio idejom nogometne kvalitete, a ne imenom ili lijepim izgledom. To je ispravna logika.”

Kod prvog gola istaknuli ste sjajnu Livajinu asistenciju. No povlačile su se VAR linije koje se u TV prijenosu nisu vidjele, a ni mediji nisu dobili snimke. Naršava li takva praksa povjerenje u suce?

“Apsolutno. Ako je u tom trenutku bilo sumnje, sudački vrh je već sutradan morao objaviti sliku, pa makar i potvrdila pogrešnu odluku. Javnost mora znati istinu, kakva god bila. Ako je pogriješio čovjek koji je vukao liniju, dobro, ali moramo znati je li to slučaj. Trebaju izaći sa slikom, bilo zaleđe ili ne. Netransparentnost je problem i nadam se da ubuduće neće ovako raditi.”

Dio javnosti raspravlja o Livajinom obrambenom doprinosu. Mario Maloča se s tim kritikama ne slaže. Kako vi gledate na to?

“Tko Livaji zamjera obranu, promašuje smisao igre. U nogometu ima onih koji trče i onih koji zabijaju. Što bi još trebao? Trčati u obranu, sam sebi asistirati i kad golmanu ne ide možda i stati na gol? Livaja je napadač koji zabija iz polušansi. Bez njega bi u mnogim utakmicama rezultat bio 0:0, jer onu loptu koju je poslao teško tko može odigrati.

Trebamo ga samo imati zdravog, neka radi ono što najbolje zna. Stručnjaci se trebaju pitati je li netko zbog igranja obrane trebao prozivati Messija, Ronalda ili Lewandowskog, a u kontekstu Hajduka Livaja je naš Ronaldo, samo bez globalne popularnosti. Potpuno je promašeno od njega tražiti da igra obranu.”

