Stariji Nikica Jelavić nakon kontroverznog gola Hajduka: ‘Napravit ću sve da suci budu kažnjeni!’

HNK Hajduk Split

Stric trenera Lokomotive Nikica Jelavić komentirao je sudačke odluke iz 8. kola HNL-a.

Hajduk je u osmom kolu HNL-a pobijedio Lokomotivu 2:0 na Poljudu uz kontroverzan prvi gol koji je u 18. minuti zabio Ante Rebić nakon očitog zaleđa Marka Livaje.

Nakon dvoboja, po sucima je opleo sadašnji trener Lokomotive, Nikica Jelavić.

“Po snimci koju imamo, vidi se zaleđe od pola metra. Morao ga je vidjeti i pomoćni sudac, a ne samo VAR soba, jer ga je bilo lagano za opaziti. Jednostavno, osjećamo se zakinutima zato što i jesmo zakinuti. Mi smo djelovali dobro i bili opasni iz tranzicije. Hajduk se zadnjih pola sata na svom terenu morao braniti u 5-4-1, a ugasili smo se nakon drugog primljenog gola, što je normalno jer smo se skroz otvorili u potrazi za izjednačenjem. Taj drugi gol mi je najmanje bitan. Odigrali smo dobrih 90 minuta, krivo mi je što je jedna sudačka odluka porušila cijeli tjedan napornog rada”, rekao je za SN pa dodao:

“Prije početka sezone imali smo seminar sa svim hrvatskim sucima i šefom Layecom. On je jasno i glasno rekao da treba čuvati sliku hrvatskog nogometa, ali na ovaj način, on radi apsolutno suprotno! Gadljivo mi je da ovo uopće nije svirano… Nekad imam osjećaj da nisam nikada ni igrao nogomet, ili da sam bio samo prolaznik. Boli te kad te netko uvjerava u jedno, a ti vidiš drugo. Ovako bih reagirao protiv koga god da smo igrali, nebitno je radi li se o Hajduku, Dinamu ili nekom trećem. Nisu mi jasne odluke sudaca i, ponavljam, ne čuvamo sliku hrvatskog nogometa nego šaljemo totalno krivu sliku.”

Sad se javio i njegov stric koji nije nogometaš, a istog je imena i prezimena.

“Nažalost, dogodila se ta sporna situacija sa zaleđem u kojoj mi je neshvatljivo da se to ne može vidjeti tijekom igre. Pa ni poslije VAR provjere ne mogu se pomiriti s tim da se takve stvari ignoriraju, stavljaju pod tepih i da ih nitko ne spominje. Prije Hajduka imali smo situaciju u Rijeci kada Jankovićev lakat u 60. minuti uopće nije provjeravan. Po meni je to minimalno žuti karton, ako ne i izravni crveni. Zamislite da smo mi u Rijeci od 60. minute imali igrača više. A ta se situacija kasnije uopće nije spomenula i samo se sve stavilo pod tepih…”

“Napravit ću sve što je u mojoj moći da svi suci koji nepošteno i tendenciozno sude, budu adekvatno kažnjeni. Ovo je uvreda za inteligenciju”, izjavio je Jelavić stariji za Večernji list.

Na pitanje kako to misli napraviti kaže:

“Nemam potrebu ništa objašnjavati, zna se kako suci mogu biti kažnjeni. Postoje metode.”