Hajduk sigurno drži drugo mjesto u prvenstvu, ali Europska liga nije mu sigurna zbog ove situacije

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u srijedu navečer prosuo nemoguće protiv u četvrtfinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa te su izgubili 3:2. To je, osim bolnog poraza, donijelo i određenu strepnju u redovima splitskog kluba.

Naime, iako je Hajduk relativno siguran na drugom mjestu SHNL-a, ovaj poraz dovodi mu u pitanje plasman u Europsku ligu.

Razlog za to je što UEFA više nagrađuje kup natjecanja pa osvajač SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa dobiva primat u odnosu na drugoplasiranog iz prvenstva. To znači da će Hajduk morati navijati za Dinamo do kraja Kupa.

U polufinalu će sigurno biti četiri prvoligaška kluba jer su tamo svoje mjesto osigurali Rijeka, Dinamo i Gorica dok se u posljednjem četvrtfinalu sastaju Slaven Belupo i Lokomotiva. To znači da Hajduku igra samo Dinamovo osvajanje kako bi imali veće šanse za europsku jesen.

Europska liga donosi pravo na jedno ispadanje jer vas vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu dok ispadanje u trećem rangu europskih natjecanja donosi samo fokus na domaće prvenstvo.