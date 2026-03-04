UŽIVO

RIJEKA – HAJDUK 0:1 Spektakl na Rujevici! U 45 minuta gol, poništen gol, poništen penal i par spornih detalja

Nogomet 4. ožu 202618:12 > 20:54 0 komentara
Robert Matić / HNK Hajduk

HNK Rijeka i HNK Hajduk Split večeras od 20 sati na Rujevici odmjeravaju snage u četvrtfinalu SuperSport Kupa. Rijeka je do ove faze stigla uvjerljivim pobjedama protiv Maksimira (4:0) i Mladosti Ždralove (4:1), dok je Hajduk ranije svladao Koprivnicu (4:1), a potom i Cibaliju u Vinkovcima nakon uspješnijeg izvođenja jedanaesteraca. U prvenstvu je Rijeka trenutačno trećeplasirana momčad SHNL-a, dok Hajduk drži drugo mjesto.

TIJEK DOGAĐAJA:

20:50

45+

Žuti karton za Dantasa...

20:46

45'

Osam minuta sudačke nadoknade...

20:46

45'

Rebić je zabio za 0:2, ali je ipak VAR poništio gol zbog malenog zaleđa...

20:37

36'

Hodak je promašio jednu čistu loptu, Fruk je ostao sam, ali puca loše pokraj gola

20:34

Nevjerojatan podatak

Pogodak Rokasa Pukštasa bio je prvi gol koji je HNK Hajduk Split postigao na Rujevici nakon 2. listopada 2022., kada je strijelac u pobjedi 0:1 bio Chidozie Awaziem.

 
 
20:31

32'

Rijeka je sada preuzela inicijativu i dominira, traže izjednačenje

20:28

28'

Devetak je zaustavio Pajazitija prekršajem te je dobio žuti karton.

20:27

GOOOOOOL!

Hajduk vodi 0:1

Splićani su poveli na Rujevici nakon sjajne akcije. Adrion Pajaziti je dodao za Michele Šego, on dao u prostor za Rokas Pukštas koji pogađa za 0:1.

20:22

22'

Adu-Adjei je izašao sam pred Silića, promašio je... Skelin je dosta sporo reagirao...

20:20

20'

Žuti karton za Rebića...

