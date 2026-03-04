Garcia: Danas smo pokradeni! Smiješno je da nam se Marešić zagrijava pa mi jave da ne može igrati

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

NOGOMETAŠI HNK Rijeka plasirali su se u polufinale SuperSport Hrvatski nogometni kup nakon što su u nevjerojatnoj utakmici na Rujevici pobijedili HNK Hajduk Split 3:2. Junaci pobjede postali su Toni Fruk i Gabriel Rukavina, koji su golovima u 19. i 20. minuti sudačke nadoknade donijeli veliki preokret.

Nakon utakmice bijesan je bio trener Gonzalo Garcia:

“Mogli smo riješiti utakmicu u akciji prije gola. Mislim da su nas danas malo i izvarali. Tijekom utakmice su radili što su htjeli. Gol je pao poslije faula, nakon toga je bio glup penal. Loše se osjećam danas, ali ne volim govoriti o sucima. Sve vam objašnjavaju pa onda rade što hoće.

Rijeka je agresivna ekipa, to volim, ali ne možeš raditi što god poželiš u svakom trenutku. Guraju se, vuku, to otežava stvari. Mi smo imali šanse pobijediti u ovoj utakmici, igrali smo jako dobro. No dobro, tako je kako je. Žao mi je zbog ekipe. Svi su odradili odličan posao. Ovo što se danas dogodilo na terenu je loše. Inače ne govorim o takvim stvarima, ali ovo je bilo jako loše.

Ne sjećam se kad su meni dosudili penal kao što je bio prvi za Rijeku, a ovdje sam puno godina. Drugi penal je došao nakon faula na Brajkoviću, koji nije mogao udariti loptu glavom jer se protivnik podbacio ispod njega. ne znam što je trebalo da bude gurali su ga, hvatali, držali za vrat. Ne mislim da je ovo bilo namjerno, ali je bilo loše.

Marešić? Ne mogu pričati o tome, sudac nije kriv za to, mi to trebamo znati. Nevjerojatno je da mi izađemo na zagrijavanje, a onda mi kažu da igrač ne može igrati. Zadovoljan sam sa Skelinom, ali pripremili smo utakmicu na jedan način, a onda čujem da mi jedan igrač ne može igrati.

Dinamo? U zadnje vrijeme su jako dobri, imaju sjajnu momčad. Bit će teško. Sad se moramo oporaviti, dati sve od sebe. Ako budemo pravi, mislim da možemo pobijediti. Ali ako se dogode stvari koje ne možemo kontrolirati, to je druga stvar”, rekao je trener Hajduka.