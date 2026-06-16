Hajduk danas saznaje prvog europskog protivnika: Prijeti i srpski klub

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Robert Matić / Hajduk.hr

Od četiri hrvatska predstavnika u Europi u novoj sezoni, Hajduk će prvi saznati svog suparnika u današnjem ždrijebu koji počinje u 17 sati.

Splitska momčad vođena Gonzalom Garcijom otvara sezonu u 1. pretkolu Europske lige, a danas će doznati tko će im stajati na suprotnoj strani.

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U ždrijebu koji se održava od 17 sati u Nyonu Hajduk može izvući sljedeća imena: MŠK Žilina, FK Vojvodina, FC Universitatea Cluj, NK Aluminij Kidričevo, Derry City FC, Vestri.

Klub koji privlači najviše pozornosti kao potencijalni suparnik je srpska Vojvodina, za koju se očekivali da će po diplomatskom običaju biti pozicionirana u neku od preostalih podskupina, no to ovoga puta nije bio slučaj.

Prva utakmica ove faze natjecanja igra se 9. srpnja, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije.

Napomenimo i kako će Hajduk sutra ponovno biti u ždrijebu, kada je na rasporedu izvlačenje parova 2. pretkola Europske lige. Utakmice te faze igraju se 23. i 30 srpnja.