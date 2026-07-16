Messi oborio novi rekord pa poručio: ‘Mama mi je slala slike slavlja, a ovo je dar za Maradonu’

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Iako se nakon povijesnog trijumfa u Kataru činilo da je reprezentativna priča Lionela Messija završena, čudesni 39-godišnjak ponovno je režirao čudo i odveo Argentinu u njihovo drugo uzastopno finale Svjetskog prvenstva.

U dramatičnom polufinalu u Atlanti, Messi je s dvije vrhunske asistencije slomio engleske snove i potvrdio klasu u trenucima kada je Thomas Tuchel odlučio zatvoriti utakmicu i braniti rano vodstvo Engleske.

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Nakon što su se Englezi povukli, Messi se preselio na desno krilo i u potpunosti preuzeo kontrolu nad utakmicom, postavši prvi igrač od 1966. godine koji je u jednoj utakmici nokaut-faze Svjetskog prvenstva upisao devet uspješnih driblinga i dvije asistencije. Njegova nadmoć bila je tolika da je sam imao jednak broj dodira u suparničkom kaznenom prostoru (sedam) i kreiranih prilika kao i kompletna engleska momčad zajedno.

Nakon još jedne nogometne rapsodije, kapetan Argentine ponudio je dirljivo viđenje velikog uspjeha, posvetivši pobjedu sunarodnjacima koji prolaze kroz teške trenutke.

“Ponosni smo i sretni što ljudima možemo donijeti ovu radost. Znamo da su nam Svjetska prvenstva nešto posebno i da tada zaboravimo na sve loše što nam se događa. Ima ljudi kojima je teško, koji nemaju posla, ne spajaju kraj s krajem ili se neprestano muče. To je naš život, to nam je oduvijek bila sudbina. Pružiti im ovakvu radost, biti ponovno u finalu Svjetskog prvenstva, ući u dva finala zaredom… danas smo postigli nešto veličanstveno. Biti tu do zadnjeg dana, igrati finale, ponovno biti među dvije najbolje momčadi. U posljednje četiri godine bili smo najbolji i danas smo opet pokazali da nam nitko ništa nije darovao i da smo sve zaslužili na terenu”, rekao je Messi.

Posebnu težinu utakmici dala je činjenica da se igralo protiv starog, povijesnog rivala s kojim utakmice uvijek nose poseban naboj.

“Iako je to bila samo jedna utakmica, osjećaji su bili posebni, osjetili smo to već od himne. Ljudi su željeli ovu pobjedu više od ijedne druge, zbog onoga što znači igrati protiv Engleske u polufinalu i doći do još jednog finala Svjetskog prvenstva zaredom. Znam kakva je radost u Argentini… Mama i moji bližnji slali su mi slike slavlja.”

U trenucima slavlja, novinari su Messija ponovno suočili s neizbježnim usporedbama s Diegom Maradonom, no kapetan je ostao čvrsto na zemlji, iskoristivši priliku da pobjedu posveti preminuloj ikoni.

“Dobro je ne uspoređivati, Diego je bio ogroman. Nikad se nisam htio uspoređivati s njim, za mene je on najveći. Dijelili smo lijepe trenutke, 2010. na Svjetskom prvenstvu bilo je to lijepo razdoblje, razgovarali smo o protivnicima, o utakmicama. Gdje god da je danas, sigurno je sretan i uživa u ovome, zbog svega što mu je reprezentacija značila i nasljeđa koje je ostavio. Ovo je dar za njega.”

Komplimenti na račun argentinske desetke stizali su sa svih strana, a izbornik Lionel Scaloni ponovio je ono što danas malo tko može osporiti, proglasivši ga najboljim igračem u povijesti uoči velikog finala protiv Španjolske u New Jerseyju.

Stručni sukomentator BBC-ja Micah Richards naglasio je kako su svi očekivali da će utakmicu prelomiti zvijezde poput Judea Bellinghama ili Harryja Kanea, ali je Messi još jednom dokazao zašto ga s pravom zovu “kraljem” i najvećim svih vremena. Bivši engleski vratar Joe Hart slikovito je objasnio da je Tuchelovo povlačenje dalo Messiju u ruke “glavni ključ” kojim je u posljednjih 15 minuta u potpunosti razmontirao englesku obranu, dok je kapetan Harry Kane sportski priznao da igrači takvog kalibra uvijek stvore nešto ni iz čega kada im se ostavi previše prostora.

Ovim podvigom Messi je stigao do nevjerojatne brojke od osam pogodaka i četiri asistencije na ovom turniru, čime drži vrh ljestvice strijelaca i asistenata, rame uz rame s Kylianom Mbappéom. Nevjerojatno zvuči podatak da je od svojih ukupno 21 mundijalskih pogodaka čak petnaest postigao nakon što je proslavio 35. rođendan, pokazujući da s godinama postaje samo ubojitiji.

Ako u nedjeljnom finalu protiv Španjolske upiše pogodak ili asistenciju, izjednačit će svoj osobni rekord iz 2011. godine od 14 uzastopnih utakmica s konkretnim učinkom, a ujedno će postati tek drugi igrač u povijesti nogometa koji je zaigrao u tri različita finala Svjetskog prvenstva, još jednom prkoseći svim zakonima biologije i sporta.