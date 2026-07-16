Josip Varvodić predstavio svoj program za predsjednika HOO-a

Dugogodišnji sportski djelatnik i kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Josip Varvodić u četvrtak je u Memorijalnom centru Dražen Petrović predstavio svoj program "Zajedno za razvoj hrvatskog sporta".

Varvodićev program predstavlja viziju modernog, odgovornog i otvorenog HOO-a koji će ponovno biti prvi partner sportašima, trenerima, klubovima i nacionalnim sportskim savezima. Pred predstavnicima sportskih saveza, sportašima, trenerima i medijima predstavio je sedam razvojnih stupova na kojima temelji svoj program te istaknuo kako HOO mora biti institucija koja okuplja, povezuje i stvara uvjete za razvoj hrvatskog sporta.

“Moja odluka o kandidaturi došla je zbog vjere da Hrvatski olimpijski odbor, nakon svega što se dogodilo može i mora bolje. HOO mora ponovno biti mjesto povjerenja, partnerstva i razvoja. To je institucija koja ima ključnu ulogu u hrvatskom sportu i mora biti dostojanstvena. To je razlog zbog kojeg sam ušao u cijelu ovu priču”, rekao je Varvodić.

Program se temelji na odgovornijem upravljanju HOO-om, snažnijoj suradnji s nacionalnim sportskim savezima, većoj potpori sportašima i trenerima te jačanju međunarodnog položaja hrvatskog sporta. Govoreći o prvim potezima nakon izbora, Varvodić je najavio kako će u prvih 100 dana razgovarati sa svim nacionalnim sportskim savezima, pokrenuti analizu rada HOO-a i započeti provedbu ključnih programskih mjera.

“Hrvatski olimpijski odbor ne smije biti samo institucija koja prati sport, već to mora biti institucija od koje sve kreće. Svaka odluka HOO mora ići u korist sportaša i trenera. HOO mora ponovno postati kuća hrvatskog sporta u koju će prvenstveno sportaši i treneri imati povjerenja, a onda i cjelokupna hrvatska javnost.”

Varvodić je istaknuo kako međunarodno iskustvo stečeno na vodećim dužnostima u europskim i svjetskim sportskim organizacijama želi staviti u službu HOO-a.

“Povjerenje koje sam godinama gradio u međunarodnom sportu želim staviti u službu Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatska uživa veliki ugled u međunarodnoj sportskoj zajednici, a ja želim to podići na jednu novu razinu. Vjerujem da je došlo vrijeme za promjenu. Vrijeme je da Hrvatski olimpijski odbor ponovno postane prvi partner i prijatelj hrvatskom sportu.”

Potporu njegovoj kandidaturi do sada su javno dali brojni nacionalni sportski savezi i sportske organizacije, među kojima su Hrvatski rukometni savez, Hrvatski vaterpolski savez, Hrvatski hrvački savez, Hrvatski mačevalački savez, Hrvatski odbojkaški savez, Hrvatski sportsko-ribolovni savez, Sportski savez Grada Zagreba i Klub hrvatskih olimpijaca.

Izborni postupak za novog predsjednika HOO-a bit će na sjednici Skupštine nacionalne olimpijske udruge 29. srpnja u Zagrebu.