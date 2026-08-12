Sin Darija Šimića na pragu je povratka u domaću ligu, želi ga hit momčad HNL-a

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Karlsruher SC

Lokomotiva razmišlja o povratku Roka Šimića (22), sina nekadašnjeg Vatrenog Darija Šimića koji je za Hrvatsku upisao čak 100 nastupa.

Večernji list ističe kako je hrvatski napadač otvoren za povratak u domaći nogomet, dok ga na Kajzerici vide kao potencijalno pojačanje u ofenzivnom dijelu momčadi.

Šimić je upravo iz Lokomotive 2021. godine otišao u Salzburg, koji ga je tada platio četiri milijuna eura. Nakon toga nastupao je za Liefering, Zürich, Cardiff, Kortrijk i Karlsruhe, no njegova se karijera nije razvila onako kako se očekivalo. Lokomotiva je ovog ljeta već dovela Mirka Marića, a eventualnim angažmanom Šimića dodatno bi pojačala konkurenciju u napadu.

Prošle sezone Šimić je igrao u Karslruheu u 2. Bundesligi te je zabio tri gola i upisao jednu asistenciju.

Lokomotiva je novu HNL sezonu otvorila sjajno te uz Osijek i Varaždin ima dvije upisane pobjede. U prvom kolu su nakon drame svladali Istru 1961 s 3:2 da bi u drugom kolu bili bolji od Gorice s 3:1.