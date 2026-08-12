VIDEO / Sjajni Mate Pavić u Montrealu izborio 80. finale karijere

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Mate Pavić i Marcelo Arevalo igrali su u srijedu navečer polufinalni susret na ATP Masters 1000 turniru u kanadskom Montrealu. Treći nositelji su u posljednje vrijeme u naletu te na turniru u Kanadi svoje protivnike slamaju bez većih problema. Takva situacija bila je i u srijedu kada su Thea Arribagea i Albana Olivettija porazili s 2-0 u setovima.

U prvom setu su Pavić i Arevalo ključan break napravili kod rezultata 2:2, a to su čuvali sve do servisa za set kada su morali spasiti četiri vezane break lopte. U tome su uspjeli te su na kraju sa 6:4 došli do osvajanja prvog seta.

Druga dionica igre donijela je nešto raniji break pa su Hrvat i Salvadorac Francuzima servis oduzeli pri rezultatu 1:1. Ponovno su treći nositelji do kraja seta čuvali tu prednost te su tako sa 6:4, 6:4 izborili finale u Montrealu.

Pavić je ovom pobjedom izborio već 80. ATP finale karijere, ali i tek drugo na Mastersu u Kanadi. Posljednje je imao 2021. godine kada se turnir održavao u Torontu. Tada je s Nikolom Mektićem upisao poraz od Rajeeva Rama i Joea Salisburyja.

U finalu ovogodišnjeg Mastersa igrat će protiv pobjednika meča između Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa te Argentinaca Francisca Cerundola i Tomasa Martina Etcheverryja.

U slučaju osvajanja tog naslova, Paviću će za kompletiranje svih Masters naslova nedostajati Madrid, Pariz i završni Tour Finals koji se igra u Torinu.

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