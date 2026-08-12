Real u pretposljednjoj pripremnoj utakmici porazio povratnika u La Ligu

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Real Madrid je u srijedu navečer igrao svoju pretposljednju pripremnu utakmicu pred početak La Lige čiji je trenutačni osvajač njihov najveći rival Barcelona. U La Coruni je Real igrao protiv tamošnjeg Deportiva te su s minimalnih 1:0 svladali povratnika u La Ligu.

Deportivo je inače nekadašnji osvajač španjolske La Lige. To im je pošlo za nogom u sezoni 1999./2000. Ovaj španjolski velikan je svojevremno, u sezoni 2003./2004. igrao i polufinale Lige prvaka, a navijači Hajduka sjećaju se ovog kluba iz sezone 2008./2009. Tada je Deportivo bio bolji s ukupnih 2:0 u drugom pretkolu Kupa UEFA-e.

U nižim ligama Deportivo je bio od sezone 2018./2019. te je 2020. godine igrao i treći rang španjolskog nogometa. Ipak, oporavili su se te su osvajanjem drugog mjesta u La Ligi 2 osigurali povratak u elitu.

U svojoj posljednjoj pripremnoj utakmici pred susret prvog kola protiv Elchea upisali su poraz od Reala, a koban po njih bio je Brahim Diaz koji zabio u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena.

Što se tiče Reala, oni će preskočiti prvo kolo La Lige zbog posebnog pravila po kojem klubovi koji su imali igrače u završnici Svjetskog prvenstva dobivaju pravo na odgodu. Tako će Real do početka La Lige odigrati još prijateljsku utakmicu sa Schalkeom.

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