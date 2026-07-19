Haaland iznenadio bh. navijače: Jednim komentarom pokazao da zna pjesmu koja je obilježila nastup Zmajeva

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AP Photo/Charles Krupa via Guliver Image

Erling Haaland još je jednom privukao pozornost javnosti, ali ovoga puta ne zbog golova ili poteza na terenu. Norveški napadač oduševio je navijače Bosne i Hercegovine neočekivanom reakcijom na društvenim mrežama.

Norveška je na Svjetskom prvenstvu ostavila odličan dojam plasmanom u četvrtfinale, gdje je prethodno izbacila Brazil, a Haaland je bio jedan od najboljih pojedinaca turnira. Sjajnim nastupima dodatno je učvrstio status jednog od najboljih napadača današnjice. Ipak, pozornost javnosti regije privukao je njegov potez na Instagramu.

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Popularna stranica “Bosnia” objavila je šaljivi meme s Haalandom uz opis: “Navedite bolji duo iz komentara. Čekam.” Iako se nije očekivalo da će upravo norveška zvijezda vidjeti objavu, Haaland je odgovorio komentarom koji je izazvao lavinu reakcija među navijačima Bosne i Hercegovine:

“Take me to America.”

Na istoj je objavi stigao i komentar službenog Instagram profila Borussije Dortmund, koja je kratko napisala: “Nice”.

Riječ je o stihu iz poznate pjesme “U.S.A.” grupe Dubioza Kolektiv, koja je tijekom Svjetskog prvenstva postala svojevrsna himna bh. navijača i jedan od zaštitnih znakova reprezentacije Bosne i Hercegovine na Mundijalu. Njegov se komentar brzo proširio društvenim mrežama, a brojni navijači Zmajeva zaključili su da je Haaland, osim odličnih igara na terenu, očito dobro zapamtio i atmosferu koju su bh. navijači stvarali tijekom prvenstva.