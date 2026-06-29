VIDEO / Brazil u posljednjim minutama došao do plasmana u osminu finala

Podijeli :

(AP Photo/Eric Smith)

U drugoj utakmici nokaut-faze Svjetskog prvenstva sreli su Brazil i Japan. Bila je to utakmica koju su mnogi označili kao derbi ove faze natjecanja. Ispostavilo se to kao pravi opis ovog susreta koji je odlučen golom Gabriela Martinellija u 96. minuti za konačnih 2:1 Brazila.

U 29. minuti Japan je iskoristio grešku obrane za vodstvo. Nakon olako izgubljene lopte kazna je stigla od Kaishua Sana koji je sjajnim udarcem s dvadesetak metara pogodio za 1:0 Japana.

Pogodak Japana pogledajte OVDJE.

Brazilci su u drugo poluvrijeme ušli odlučno, a to im se ubrzo isplatilo. Nakon nekoliko propuštenih prilika jednu je na koncu realizirao Casemiro. Gabriel Magalhaes poslao je ubačaj u kazneni prostor, a njega je najbolje ispratio donedavni veznjak Manchester Uniteda te je glavom pogodio za 1:1.

Taj pogodak pogledajte OVDJE.

Činilo se kako će to biti posljednji pogodak na utakmici iako je Brazil dominirao. Međutim, u 96. minuti otvorio se prostor za Gabriela Martinellija koji je nakon sjajne lopte Bruna Guimaraesa odmjereno pogodio za 2:1 i prolazak Brazila u osminu finala.

Pobjednički pogodak pogledajte OVDJE.

Brazil će u osmini finala igrati protiv pobjednika dvoboja između Norveške i Obale Bjelokosti.