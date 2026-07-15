Ibrahimović o Francuskoj: ‘Imao sam osjećaj da nisu bili živi’

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AP Photo/Yuki Iwamura via Guliver

Francuska je ostala bez finala Svjetskog prvenstva nakon poraza od Španjolske s 2:0, a Zlatan Ibrahimović nije štedio Tricolore“ u analizi polufinalnog susreta.

Nekadašnji švedski reprezentativac smatra da je Španjolska održala pravu nogometnu lekciju Francuzima, prije svega zahvaljujući kontroli utakmice, inteligentnom kretanju i načinu na koji je koristila loptu.

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U studiju Fox Sportsa rekao je da su djelovali ugašeno i bez života, a potom objasnio zašto smatra da je Zidane logičan izbor za početak nove ere. Deschampsova velika reprezentativna era završit će utakmicom za treće mjesto.

Nakon posljednje utakmice turnira očekuje se dolazak Zidanea, premda Francuski nogometni savez tu odluku još nije službeno potvrdio.

“Zidane je napravio sjajan posao u Real Madridu. Osvojio je tri Lige prvaka. Svi znamo da će preuzeti reprezentaciju. Mislim da će samo nastaviti posao koji je izgradio Deschamps”, poručio je Zlatan.

Prema njegovu mišljenju, izbor igrača bit će Zidaneov najmanji problem.

“Nije teško izabrati igrače. On ih ima. Nakon toga mora donijeti svoj način upravljanja momčadi i pokazati kako želi raditi. Mislim da je on više menadžer nego trener jer ovoj momčadi ne treba trener. Treba joj menadžer.”

Francuskoj ne nedostaje nogometnog znanja, nego vodstva, poruka je Zlatana. Posebno je kritizirao francusku pasivnost u polufinalu.

“Danas se tijekom utakmice moglo dodati nekoliko drukčijih stvari. To je najteži dio posla trenera i zato oni jesu treneri ili menadžeri. Moraju prepoznati pravi trenutak i znati kada nešto promijeniti”, rekao je Zlatan.

Francuski igrači, tvrdi, nisu pokazivali energiju za tako važnu utakmicu.

“Imao sam osjećaj da nisu bili živi. Nisu bili aktivni. Naravno da ne želite primiti gol od Španjolske i onda cijelu utakmicu trčati za loptom, ali mogli su napraviti više. Španjolska je bila bolja momčad.”

Upravo je izostanak reakcije bio jedan od najvećih francuskih problema. Deschampsova momčad nije uspjela promijeniti način igre, pojačati presing ni pronaći rješenje za španjolsku dominaciju u sredini terena.

Iako je podržao Zidaneov dolazak, Zlatan nije umanjivao Deschampsovu ostavštinu.

“Malo je velikih igrača koji su poslije postali i veliki treneri. On je osvojio Svjetsko prvenstvo i Ligu nacija, a izgubio je jedno finale Eura i jedno finale Svjetskog prvenstva”, rekao je Ibrahimović.

Posebno je naglasio koliko je teško upravljati reprezentacijom punom zvijezda.

“Ljudi misle da je to jednostavno jer ima toliko velikih igrača, ali nije. Mnogo se toga događa oko momčadi i sve to moraš voditi i držati pod kontrolom. Oni gotovo uvijek osvajaju trofeje, a kada ih ne osvoje, ostanu među najboljima i najčešće izgube tek posljednju utakmicu.”

Španjolska će u velikom finalu Svjetskog prvenstva igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog dvoboja između Engleske i Argentine.