Gledajte na SK: Pet euroligaških utakmica koje morate zaokružiti u kalendaru

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AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver Images

Nova sezona Eurolige počinje 24. rujna, čime započinje osmomjesečni košarkaški vrtuljak u kojem nema mnogo vremena za predah, već samo za novu dozu vrhunske košarke.

Iako je raspored gust, nekoliko se okršaja po svojoj važnosti, naboju i pričama u pozadini posebno ističe.

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1. Prva utakmica Željka Obradovića kod kuće u Ateni (24. rujna)

Dvorana OAKA izgleda znatno drukčije nego kada je Željko Obradović napustio Panathinaikos 2012. godine nakon 13 izvanrednih sezona. Iako je dvorana modernizirana, strast navijača i ljubav prema najtrofejnijem europskom treneru svih vremena ostali su nepromijenjeni. Prvo kolo donosi poseban naboj jer u Ateni gostuje Pariz, pa se očekuju krcate tribine i početak nove ere sa supermomčadi Panathinaikosa pod Obradovićevim vodstvom.

2. Obradovićev povratak u Beograd (13. listopada)

Kada se 2021. godine vratio u Partizan nakon gotovo tri desetljeća, očekivanja su bila ogromna. Obradović je svojim autoritetom vratio klub na europsku kartu, no rezultatski se priželjkivalo i više. Rastanak je bio gorak i emotivan, a navijači su učinili sve kako bi ga zadržali. Sada se vraća u Beograd kao trener suparničke momčadi, što donosi susret nabijen snažnim emocijama s obje strane.

3. Repriza prošlogodišnjeg finala (20. studenog)

Iako Euroliga još uvijek izgrađuje velika rivalstva koja prelaze nacionalne granice, dvoboji Real Madrida i Olympiakosa pridobivaju posebnu pozornost. S obzirom na dramatične okolnosti prošlogodišnjeg finala — u kojem u kraljevskom klubu smatraju da su ih suci oštetili u završnici — nadolazeći okršaj u Pireju prštat će od kvalitete i motiva.

4. Larkinov povratak na poznatu stranu Istanbula (7. siječnja)

Nakon osam godina i dva naslova prvaka Europe, Shane Larkin napustio je Anadolu Efes i prešao u redove gradskog rivala Fenerbahçea. Premda su navijači Efesa razmjerno mirni, doček početkom 2027. godine zasigurno će biti vruć. Larkinu će to biti prvi nastup protiv kluba u kojem je ostavio neizbrisiv trag, a kao glavni razlog odlaska naveo je želju za stabilnošću te impresivnu navijačku bazu Fenerbahçea.

5. Pedro Martinez dolazi kući (1. travnja)

Pedro Martinez vodio je Valenciju u dva mandata kroz četiri godine i ostavio dubok trag, osobito prošle sezone kada je s momčadi igrao ponajbolju košarku u Europi. Nakon što je preuzeo Real Madrid, gdje su pritisak i očekivanja znatno veći, Martinez se vraća pred navijače Valencije koji će zasigurno znati kako dočekati svog bivšeg stratega i heroja.

Ostali derbiji

Uz navedene dvoboje, kalendar svakog ljubitelja košarke nezaobilazno uključuje i tradicionalne gradske derbije: atenski okršaj Panathinaikosa i Olympiakosa, beogradski susret Partizana i Crvene zvezde te španjolski El Clásico između Barcelone i Real Madrida.

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