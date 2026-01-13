Grbić nosio kapetansku traku i oduševio u turskom Kupu

Podijeli :

U drugom kolu turskog Kupa koji se igra formatu od tri skupine po osam ekipa je Karagumruk Ive Grbića gostovao kod Alanyaspora. Iako je utakmica završila 2:2, hrvatski vratar oduševio je na vratima Karagumruka.

Već u 16. minuti je Alanyaspor poveo golom KosovaraFlorentaHadergjonaja. Karagumruk je uzvratio u 28. minuti golom Davida Datra Fofane, igrača Chelseaja na posudbi. Bjelokošćanin je u drugom dijelu zabio i za vodstvo da bi u 74. minuti Hadergjonaj iz kaznenog udarca postavio konačnih 2:2.

U ovoj utakmici je oduševio Ivo Grbić koji je zabilježio osam obrana iz 10 udaraca domaćih u okvir, a povremeni hrvatski reprezentativac nosio je i kapetansku traku u ovom susretu. Njegov Karagumruk nakon dva kola ima dva boda te su na trećem mjestu skupine A.

U četvrtfinalu prolaze dvije najbolje momčadi iz svake skupine te dva najbolja trećeplasirana kluba.

