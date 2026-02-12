Gradonačelnik Splita: Ja sam za to da Livaja ostane. Uvijek postoji nada u naslov prvaka

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, upriličio je prijem za brončane futsal reprezentativce, a pritom odgovarao i na pitanja o Hajduku

Odlazak Gorana Vučevića s mjesta sportskog direktora na Poljudu glavna je tema ovih dana u Splitu, a prokomentirao je i to tamošnji aktualni gradonačelnik.

“Nije moja zadaća niti moj cilj miješati se u kadrovsko upravljanje. Grad Split brine o infrastukturi i financijama. Naš je cilj da financije i izvještaji budu po zakonu, da trošenje novca bude maksimalno racionalno, jer ipak smo mi većinski vlasnik. Ali što se tiče načina upravlja, tu nije mjesto politici”, rekao je Šuta koji je kratko odgovorio i na Livajin status.

“Ja sam za to da Livaja ostane u Hajduku”, poručio je gradonačelnik Splita.

Titula prvaka?