Gotova je skupština Dinama, ovo su svi detalji o novom stadionu i rekordnom budžetu

Ivan Nauković, predsjednik Odbora za stadion, rekao je:

“Mi smo glavni korisnik ovog stadiona, tu smo i gosti, ovo nije naš stadion. Osnovan je Odbor za izgradnju novog stadiona. U kontaktu smo s dva respektabilna europska arhitekta. Posjetili smo nekoliko stadiona koji bi nam mogli biti uzor.

Samo s nama ta priča ne može uspjeti, tako da smo od prvog dana imali konstruktivnu komunikaciju s vrhom Grada i vlade. Može se iščitati velika odlučnost da se taj stadion konačno napravi. Raspravljalo se o konkretnim rješenjima, došlo se do nacrta vrlo konkretnog modela. Dinamo je u tim razgovorima ravnopravan, nas se ozbiljno pita.

To će biti naš stadion. Svi su svjesni koliko Dinamo znači za Zagreb. Došli smo do modela. Same detalje ne možemo u ovom trenutku reći, postoje važni detalji koji se moraju dogovoriti. Sve mora biti spremno za odgovore i prezentaciju prije nego što se objavi. Mislim da će prezentacija plana i modela biti najkasnije do kraja prvog mjeseca.