Gonzalo Garcia nagradio svoje igrače nakon sjajnih nastupa

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk je u odličnom nizu.

Hajduk je reprezentativnu stanku dočekao na prvom mjestu HNL-a. Bijeli su u sklopu 13. kola HNL-a na Poljudu svladali Osijek 2:0 i odvojili se na vrhu tablice s četiri boda prednosti ispred Dinama koji je u Puli poražen od Istre (2:1).

Hajduk je u nizu od osam utakmica bez poraza u svim natjecanjima, a u tom nizu su iz Kupa izbacili niželigaše Koprivnicu i Cibaliju (nakon jedanaesteraca) dok su u prvenstvu upisali pet pobjeda i remi uz samo jedan primljeni gol.

Hajduk će iduću utakmicu odigrati na Rujevici protiv aktualnog prvaka Rijeke u subotu 22. studenoga.

Trener Gonzalo Garcia je iskoristio priliku i donio odluku da svoje igrače nagradi slobodnim vikendom. Nakon utakmice protiv Osijeka su u nedjelju odradili regeneracijski trening, imali slobodan ponedjeljak, a danas su počeli trenirati.

Momčad će odraditi treninge još sutra i u četvrtak, a potom im je trener svima dao slobodno do idućeg ponedjeljka kada kreću s pripremama za preostale utakmice do kraja polusezone.