Boban: Došao sam u Dinamo 1.6., dva dana kasnije su za mene i Kovačevića govorili da ništa ne valja

xxBozidarxVukicevicx via Guliver

Predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban u intervjuu za neki medij, a da nije klupski, otkrio je neka svoja razmišljanja nakon pet službenih mjeseci u klubu.

U intervjuu za HRT Boban je komentirao situaciju u klubu, a u kratkom videu koji je državna televizija pustila kao najavu intervjua, rekao je:

“Svi smo mi pogriješili u ovom procesu do sada, jasno da jesmo i Uprava i igrači i trener, negdje jesmo jer nije sve idealno. Možda smo i krenuli predobro u odnosu na ono što se očekivalo. Ja sam došao u klub 1.6. pa su već za mene i Marija govorili 3.6. da ništa ne valja, a nismo ni počeli raditi. Ali to je tako. To je Dinamo i ljudi imaju pravo se i plašiti da neće biti dobro i navijati i kritizirati. Mi moramo imati snagu to jednostavno trpjeti”, poručio je Boban.

Dinamo nakon 13 kola HNL-a zaostaje četiri boda za Hajdukom, a u zadnje četiri utakmice u svim natjecanjima doživio je tri poraza.