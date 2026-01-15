Generalka Modrih protiv Hartberga, igra se 110 minuta!

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Što je Dinamov trener uspio napraviti u deset dana otkirt će nam dvoboj protiv austrijskog kluba

Nogometaši zagrebačkog Dinama će danas u 16 sati na Maksimiru odigrati svoju jedinu pripremnu utakmicu ove zime. Protivnik Modrih bit će austrijski TSV Hartberg, a dvoboj će trajati ukupno 110 minuta.

Točno tjedan dana dijeli Dinamo od nastavka sezone i ključne europske utakmice. U četvrtak, 22. siječnja, u Zagreb stiže rumunjski FCSB (Steaua), a Modrima za ostanak u igri za prolazak skupine Europske lige treba pobjeda – eventualni remi ostavlja tek minimalne izglede uz nužan trijumf protiv Midtjyllanda u Danskoj.

Momčad se trenutačno priprema u hladnom Čatežu, a jedina provjera bit će upravo današnji susret, zatvoren za publiku i bez televizijskog prijenosa, iako će medijima biti omogućen dolazak. U sastavu Hartberga nastupa i bivši Dinamov talent Patrik Mijić.

Ova utakmica bit će ujedno i generalna proba za europski ispit, prilika da Mario Kovačević isproba rotacije i provjeri formu igrača, iako se ne očekuju veće promjene u odnosu na kraj prvog dijela sezone. Susret je planiran kroz četiri dijela – dva poluvremena po 30 te još dva po 25 minuta.