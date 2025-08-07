Garcia: Zadovoljan sam, mogli smo zabiti i više. Livaja nezadovoljan? Sretan je, radi puno za momčad

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Gonzalo Garcia kao da specijalizirao za pobjede 2:1. Protiv Dinamo Cityja realno je Hajduk trebao slaviti i uvjerljvije s obzirom na prikazano, međutim i ovako Splićani na uzvrat idu s prednošću i uvjerenjem da će izboriti playoff Konferencijske lige.

“Zadovoljan sam s igrom. Naravno, ne možemo biti skroz zadovoljni jer smo mogli zabiti još golova. Nismo stali, pokušali smo zabiti još. Željeli smo igrati, ali istina je da smo u završnici bili malo umorni. Igramo puno utakmica. Kada ne zabijate, morate pritiskati. Ali, nismo prestajali. Ritam je malo pao jer igrači nisu strojevi”, komentirao je u početku Garcia.

Pobjeda je mogla biti i uvjerljivija s obzirom na broj stvorenih prilika. Ovako, gol prednosti je dobar, ali Hajduk se nipošto ne smije opustiti. Dinamo City je u prvom poluvremenu pokazao da može biti neugodan.

“Ponosan sam na sve. Stvarno su se trudili. Imali smo 3-4 velike prilike i nismo zabili, pa smo primili nevjerojatnu golčinu. Ali, nastavili smo. Bili smo nakratko šokirani. Prošlu utakmicu u Europi smo primili iz mrtvog kuta, sada ovako. Igrali smo protiv ekipe koja je imala dobar build-up, ali nisu kreirali puno prilika. Želimo da krila napadaju, da su hrabri. Tako ćemo imati više prilika. Najviše šansi došlo je iz srednje linije. Ne zanima me tko će zabiti. Želim da svi napadaju prostor, da imaju samopouzdanja.”, kazao je Garcia.

Španjolski je trener upitan je li Marko Livaja nezadovoljan načinom igre.

“Mislim da je sretan. Smije se puno. Radi puno posla za momčad. Imao je 2-3 dobre prilike. Ne znam otkud vam to. Radi dobro na treninzima i utakmicama. Ako ga koristimo ovako, imat će više loptu. Po meni je sretan. Pitajte njega o tome ako mislite da nije.”

Debitirao je Ante Rebić.

“S njim smo vertikalniji. Ne znam Antu toliko dobro, vidjet ćemo gdje će se najbolje osjećati.”

Kakva su očekivanja od uzvrata u Tirani?

“Mislim da je to hrabra momčad. Na početku nas nisu čekali. Vidi se da trener radi dobar posao i da ga momčad prati. Očekujem da će ići na pobjedu. To je samo jedna utakmica.”

Kakve su šanse za prolaz?

“Ne znam što reći. Jedan je gol razlike, to nije puno. Promijeni se u jednom udarcu. Idemo na pobjedu i oni će isto. Dobra su momčad, imaju dobre igrače, naravno da imaju šanse”, zaključio je Garcia.