HAJDUK – DINAMO CITY (21:00) Hajduk protiv suparnika koji ‘zvuči’ opasno, hoće li debitirati Rebić?

Nogometaši Hajduka u četvrtak od 21 sat na Poljudu dočekuju albanski Dinamo City u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Nakon teškog prolaska azerbajdžanske Zire ždrijeb je objektivno pomazio splitske Bijele od kojih se očekuje i proboj u playoff. Dinamo City zvuči gordo i snažno, no Hajduk je velik favorit, pogotovo na domaćem travnjaku. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
Sastav Hajduka
Hajduk šest puta vrjedniji od Dinama
Poigrajmo se malo s Transfermarktom, uvijek zgodnim alatom za procjenu kvalitete pojedine momčadi. Iako, jučer u okršaju Rijeke i Shelbournea 'mali' je pobijedio 'velikog' (riječka je momčad deset puta vrjednija od irske) tako da i te procjene treba uzeti s dozom rezerve i opreza. Iznenađenja su uvijek moguća.
Hajduk po Transfermarktu vrijedi 38 milijuna eura, a Dinamo City 6.8, što je gotovo duplo manje od vrijednosti Zire. Tih 6.8 milijuna eura ekvivalent je vrijednosti novog hrvatskog prvoligaša Vukovara 1991.
Marko Livaja gotovo sam vrijedi više od cijelog Dinamo Cityja, procijenjen je na ravno pet milijuna eura, baš kao Rokas Pukštas.
Kod Dinama su najvrjedniji napadači Baton Zabergja i Peter Itodo, obojica po milijun eura. Međutim, Itodo je već prodan u ukrajinski Metalist iz Harkova, a ondje bi mu se trebao pridružiti i Zabergja. Stoga, upitno je hoće li Zabergja biti u početnom sastavu večeras ili će ga se poštedjeti za svaki slučaj. Zabergja je inače sudjelovao u sva tri europska gola Dinama ovog ljeta. Zabio je dva i jednom asistirao.
Silkeborg - Jagiellonia
U 19 sati počela je utakmica Silkeborg - Jagiellonia. Ona je bitna zato što će Hajduk, ako prođe u sljedeću fazu, igrati protiv boljeg iz upravog tog ogleda. U Danskoj je upravo povela Jagiellonia golom Vitala u 15. minuti.
Protivnik opasnog imena
Dinamo City klub je iz glavnoga grada Albanije, Tirane. Osnovan je 1950. godine, negdje pola godine prije nego što će krenuti priča Hajdukove navijačke skupine Torcide.
Dinamo je 18 puta bio prvak države i po tome je drugi najuspješniji klub Albanije, iza Tirane (26 puta prvak). Ima i 14 osvojenih kupova, dva Superkupa i šest dvostrukih kruna.
Na europskom planu najveći mu je uspjeh finale Balkanskog kupa 1969. godine. U novije vrijeme, nemaju puno uspjeha. Štoviše, od 2002. pa sve do ovog ljeta nikog nisu prošli u europskim natjecanjima. Istini za volju, dugo ih i nije bilo na europskoj karti, od 2010. do 2025.
U jednoj od tih godina izbacio ih je Varteks. Bilo je to u prvom kolu Intertoto kupa 2005. godine. U vrijeme bivše države, igrali su i protiv zagrebačkog Dinama u grupnoj fazi Balkanskog kupa. Modri su slavili u oba susreta.
Ovog su ljeta u drugom pretkolu Konferencijske lige prošli Atletic Escaldes iz Andore 2:1 i 1:1.
Livaja igra, a Rebić?
Središnje je pitanje uoči ove utakmice - hoće li debitirati Ante Rebić?
Marko Livaja sigurno se vraća u početni sastav nakon što je zbog suspenzije preskočio domaći okršaj s Istrom za vikend, a što se Rebića tiče, trener Gonzalo Garcia nedvosmisleno je rekao kako ga neće uvrstiti u početni sastav. Ali, njegov je nastup moguć u drugom poluvremenu.
“Kratko je s nama, kratko trenira. Nije spreman za igru od prve minute. Vidjet ćemo hoće li ući, ovisit će o tome kakav će biti danas i kakva će biti utakmica", odgovorio je na tu temu Garcia.
Očekuje se pun stadion
Nije nikakvo iznenađenje što će stadion u Poljudu i ovom prigodom biti ispunjen gotovo do posljednjeg mjesta.
Dinamo na Poljudu
Novi četvrtak znači i novi europski nastup Hajduka. Splićani su drugi put u tjedan dana domaćini, nakon tijesnog prolaska azerbajdžanske Zire u produžetku. Ovaj je put suparnik Dinamo City, koji iako zvuči opasno, nije ni zagrebački Dinamo a ni Manchester City. Unatoč tome, jasno je da Hajduk ne smije nikog podcijeniti, ali isto tako mora biti svjestan da ima povoljan put do playoffa Konferencijske lige. Utakmica počinje u 21 sat.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!