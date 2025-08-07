HAJDUK – DINAMO CITY (21:00) Hajduk protiv suparnika koji ‘zvuči’ opasno, hoće li debitirati Rebić?

Poigrajmo se malo s Transfermarktom, uvijek zgodnim alatom za procjenu kvalitete pojedine momčadi. Iako, jučer u okršaju Rijeke i Shelbournea 'mali' je pobijedio 'velikog' (riječka je momčad deset puta vrjednija od irske) tako da i te procjene treba uzeti s dozom rezerve i opreza. Iznenađenja su uvijek moguća.

Hajduk po Transfermarktu vrijedi 38 milijuna eura, a Dinamo City 6.8, što je gotovo duplo manje od vrijednosti Zire. Tih 6.8 milijuna eura ekvivalent je vrijednosti novog hrvatskog prvoligaša Vukovara 1991.

Marko Livaja gotovo sam vrijedi više od cijelog Dinamo Cityja, procijenjen je na ravno pet milijuna eura, baš kao Rokas Pukštas.

Kod Dinama su najvrjedniji napadači Baton Zabergja i Peter Itodo, obojica po milijun eura. Međutim, Itodo je već prodan u ukrajinski Metalist iz Harkova, a ondje bi mu se trebao pridružiti i Zabergja. Stoga, upitno je hoće li Zabergja biti u početnom sastavu večeras ili će ga se poštedjeti za svaki slučaj. Zabergja je inače sudjelovao u sva tri europska gola Dinama ovog ljeta. Zabio je dva i jednom asistirao.