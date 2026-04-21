Garcia nakon poraza Hajduka: ‘Taj segment me ne brine samo danas, nego cijelu sezonu’

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je u utorak izgubio od Osijeka s 1:0 te je propustio osigurati drugo mjesto u SuperSport HNL-u. Nakon susreta svoju izjavu dao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

“Promašili smo puno prilika, po tome, ovo nije bila utakmica za izgubiti, a možda niti za remizirati. Ali, nismo zaslužili pobijedili. Hodali smo po terenu 70 minuta. Ne svi, ali moramo se probuditi. Energija, disciplina, momčad mora biti tu. Moramo to promijeniti, naravno.”

Prokomentirao je i primljen gol:

“Osijek je jak u prekidima, znamo to. Imaju dobre izvođače. Izgubili smo čovjeka na korneru, to je stvar koncentracije. Uvijek se nadam da se to neće dogoditi, ali dogodilo se sada i prošli put. Možda ima veze s ovim što sam spomenuo u prošlom odgovoru.”

O Rebićevom ugovoru?

“To je nešto o čemu moramo diskutirati s direktorom. Je li netko najbolji, stvar je mišljenja. Unutar kluba moramo razgovarati o tome”, rekao je pa nastavio:

“Bila je dobra utakmica, Osijek je odradio dobar posao u 1. dijelu, otežali su nam stvar. Nismo ništa kreirali jako dugo i mogu se ljutiti na nas jer nismo uložili ono što smo trebali, ali i suparnik je odradio sjajan posao. Bilo nam je teško, osobito ako nemamo energiju i disciplinu, a to su osnovne nogometne stvari. Ovo je bitno, to svi uvijek moraju imati. Ostalo je ništa naspram toga. Osijek može biti zadovoljan, patio je tek u posljednjih 20 minuta kada smo uveli nove i energične igrače. U ovom trenutku smo mogli okrenuti rezultat, ali nije fer slaviti na temelju 20 minuta kada te nema 70 minuta.”

Komentirao je i energiju Hajduka:

“To se mora. Brine me ne danas, nego cijelu sezonu. To se ili promijeni ili će zauvijek ostati tako. Nisam ljut, ali odgovaram vam kako vidim.”

Bi li Livaja promijenio ishod utakmice?

“To je nečije mišljenje. Igrali smo neke utakmice s Livajom, neke bez. Tada smo bili dominantni i s njim i bez njega. On bi trebao biti važan igrač, da.”