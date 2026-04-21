Radotić nakon pobjede protiv Hajduka: ‘Bila je dobra utakmica, ali nedostatak intenziteta je problem’

Podijeli :

NK Osijek/Screenshot

Osijek je na Poljudu u utorak upisao minimalnu pobjedu od 1:0 te je tako napravio golemi korak prema ostanku u ligi. Nakon susreta komentar je dao njihov trener Tomislav Radotić-

“Čestitke objema ekipama na dobroj utakmici. Sretni smo i ponosni na pobjedu protiv jakog suparnika koja nam znači puno sada. Izuzetno zahtjevna utakmica za taktički pripremiti, no uspjeli smo. Da bismo dobili utakmicu protiv odlične ekipe u gostima, moramo ispuniti sve komponente kvalitete i sportsku sreću, a to se dogodilo.”

O odlučujućem golu rekao je:

“Imali smo dobru visinu i sada smo se dogovorili da riješimo utakmicu iz prekida. Uspjeli smo, uigrano je, imamo dobre skakače.”

Govorio je i o izostancima:

“Velik broj izostanaka, no dobra je stvar što smo dosta rotirali i držali sve igrače ‘živima’, a to se sada isplatilo. Tako se uspijevamo pripremiti.”

Na kraju je govorio i o intenzitetu:

“Smatram da je nedostatak intenziteta problem. Današnju utakmicu vidio sam u drukčijem kontekstu, bilo je taktički jako teško, ovo je bilo nadmudrivanje. Po meni je bila dobra utakmica.”