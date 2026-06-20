VIDEO / Reporter N1 donosi vam priču o Supetru, ali ne bračkom, već onom u Dallasu

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Novinar i reporter N1 televizije Hrvoje Krešić u slobodno vrijeme nakon utakmice Hrvatske i Engleske u Dallasu, ispričao vam je zanimljivu priču o Supetru, ali ne onom na Braču... Supetar je kao takav izgrađen u Dallasu po uzoru na onaj na Braču. Sjajnu priču o zaljubljenosti u dalmatinski kamen i duh pogledajte u reportaži...