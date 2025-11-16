VIDEO / Jedna od najboljih afričkih reprezentacija u drami ponovno ostala bez Svjetskog prvenstva!

Podijeli :

Nogometaši DR Konga bit će afrički predstavnik u Interkontinentalnim kvalifikacijama za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, oni su u finalu dodatnih kvalifikacija na svom kontinentu u Rabatu svladali Nigeriju boljim izvođenjem jedanaesteraca. Nigerija, po imenima jedna od najboljih reprezentacija Afrike, tako će propustiti drugi Mundijal u nizu nakon što nije nastupila ni u Kataru 2022. godine.

Nakon 90 minuta bilo je 1-1, Nigerija je povela golom Onyeke u 3. minuti, a za DR Kongo je poravnao Elia u 32. Rezultat se potom nije mijenjao niti u produžetku pa se pristupilo izvođenju udaraca s bijele točke gdje je odluka pala u šestoj seriji. Prvo je vratar DR Konga obranio udarac Ajayija da bi kapetan Mbemba realizirao svoj udarac s bijele točke za konačnih 4-3.

DR Kongo će tako u ožujku u Meksiku pokušati izboriti svoj drugi nastup na SP u povijesti, prvi nakon 1974.

Još ranije su nastup na turniru u Meksiku izborili Nova Kaledonija kao druga iz Oceanije i Bolivija kao sedma iz Južne Amerike. Njima će se još pridružiti bolji iz ogleda Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata koji igraju u utorak te dvije reprezentacije iz zone CONCACAF, a od tih šest momčadi dvije će se plasirati na SP.

