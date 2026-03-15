VIDEO / Ćaleta-Car i Sučić bolji od Budimira u San Sebastianu

Nogometaši Real Sociedada svladali su u San Sebastianu Osasunu s 3-1 u 28. kolu španjolske Primere i došli na visoko sedmo mjesto ljestvice.

Mikel Oyarzabal je doveo Baske u vodstvo iz penala u 24. minuti, a potom je s dva gola Portugalac Goncalo Guedes osigurao pobjedu. Konačan rezultat postavio je Victor Munoz (77).

Duje Ćaleta Car je odigrao cijelu utakmicu za Real, a Luka Sučić je ušao u igru u 63. minuti, dok je Ante Budimir igrao svih 90 minuta za Osasunu.

Ranije su Betis i Celta u Sevilli remizirali 1-1. Prednost Celti donio je Ferran Jutgla golom u četvrtoj minuti, a izjednačenje Betisa postigao je Hector Bellerín golom u 49. minuti.

Betis je peti na tablici s 44 boda, dok je Celta šesta s 41 bodom.