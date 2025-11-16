VIDEO / Dobre vijesti za Hrvatsku: Sjajna Norveška razbila Gattusovu Italiju i suvereno izborila SP!

Norveška je u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo svladala Italiju s 4:1 i tako s maksimalnim učinkom, osam pobjeda u osam utakmica, osigurala plasman na Mundijal, dok će Talijani predvođeni Gennarom Gattusom morati u dodatne kvalifikacije.
“Azzurri” su poveli u 13. minuti pogotkom mladog Francesca Esposita, no Norvežani su poravnali u 63. minuti preko Antonija Nuse.
Potpuni preokret donio je Erling Haaland golovima u 78. i 80. minuti, a konačnih 4:1 postavio je Jørgen Strand Larsen u 93. minuti.
Ovo su dobre vijesti za Hrvatsku, jer Italija više ne može biti ispred nje u prvoj jakosnoj skupini ždrijeba. Preostala prijetnja ostaje Njemačka, koja sutra mora svladati Slovačku, dok “Vatreni” moraju pobijediti u Crnoj Gori kako bi preuzeli status nositelja u slučaju kiksa Njemačke.
U drugom susretu skupine Izrael je s 4:1 svladao Moldaviju.
Gosti su već u 18. minuti ostali s igračem manje nakon što je Sergiu Perciun skrivio jedanaesterac i zaradio crveni karton, a Dor Turgeman bio je siguran s bijele točke. Moldavija je s igračem manje izjednačila preko Iona Nicolaescua, no u drugom dijelu Izrael je preuzeo kontrolu i zabio tri gola – dvaput Roy Revivo (65., 88.) i jednom Eliel Peretz (85.).
