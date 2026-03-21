VIDEO / Nevjerojatni Ante Budimir zabio za pobjedu Osasune

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir postigao je u 80. minuti pogodak kojim je Osasuna na svom stadionu u Pamploni pobijedila Gironu s 1:0 u utakmici 29. kola španjolskog nogometnog prvenstva.

U 80. minuti je Kike Barja uputio oštar ubačaj na peterac s lijeve strane, a Budimir se između dvojice gostujućih braniča izborio za toliko prostora koliko mu je bilo potrebno za trzaj glavom i pogodak u malu mrežu uz suprotnu vratnicu.

Bio je to njegov 87. pogodak u dresu Osasune, a 14. u ovoj sezoni španjolske La Lige.

Osasuna je desetom pobjedom u sezoni došla do 37 bodova i popela se na deveto mjesto. Girona je s 34 boda na 12. poziciji.

U derbiju začelja Levante je s 4:2 svladao Oviedo. Levante je s 26 bodova i dalje na predzadnjem mjestu, ali sada ima pet bodova više od Ovieda koji je sve bliže povratku među drugoligaše.

Vodeća Barcelona ima 70 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida.

