Urugvaj postavio rekord uz Bielsin presing, ali nitko nije zadovoljan: ‘Previše smo srljali’

Podijeli :

xRiquelvexNata/SportsxPressxPhotox Sportspressphoto_SPR167469 via Guliver Image

U prvom kolu skupine H snage su odmjerili Urugvaj i Saudijska Arabija. Činilo se da će Saudijska Arabija doći do pobjede jer je vodila do 80. minute, no na kraju je Urugvaj zabio za izjednačenje i konačnih 1:1. Za 1:0 je pogodio Abdulelah Al Amri dok je poravnanje donio Maximiliano Araujo.

Urugvajska reprezentacija pod vodstvom Marcela Bielse u ovoj napetoj podjeli bodova demonstrirala je bespoštedan napadački nogomet, koji je rezultirao nesvakidašnjim statističkim podatkom. U susretu protiv SaudijskeArabije,Urugvajci su uputili čak 47 ubačaja (centaršuta) prema suparničkom kaznenom prostoru.

VIDEO / Pogledajte golove u remiju Urugvaja i Saudijske Arabije Legendarni Urugvajac na svoj rođendan obara rekord svoje reprezentacije na SP-u Kaos u skupini H: Urugvaj i Saudijska Arabija remizirali, sve ekipe imaju po bod

O kakvoj se opsadi gola radi, najbolje pokazuje podatak da je čak 37 od tih 47 ubačaja stiglo u drugom poluvremenu, kada su Bielsini izabranici bacili sve karte u napad.

Ovim uraganom s krilnih pozicija Urugvaj je izjednačio svoj povijesni rekord u broju ubačaja na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva otkako se vodi detaljna statistika (od 1966. godine). Identičnu brojku od 47 centaršuta Urugvajci su prethodno ostvarili tek davne 1970. godine u kultnom dvoboju protiv Italije.

Ipak, to im nije bilo dovoljno za više od boda. Marcelo Bielsa izjavio je da je to bila utakmica u kojoj je Urugvaj trebao pobijediti.

47 – Uruguay tiró 47 centros ante Arabia (37 en el segundo tiempo), igualando su registro más alto en un partido de la Copa del Mundo desde, al menos, 1966 (vs. Italia en 1970). Bielsa. pic.twitter.com/jBwYm7BQAn — OptaJavier (@OptaJavier) June 16, 2026