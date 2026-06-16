Urugvaj postavio rekord uz Bielsin presing, ali nitko nije zadovoljan: ‘Previše smo srljali’

U prvom kolu skupine H snage su odmjerili Urugvaj i Saudijska Arabija. Činilo se da će Saudijska Arabija doći do pobjede jer je vodila do 80. minute, no na kraju je Urugvaj zabio za izjednačenje i konačnih 1:1. Za 1:0 je pogodio Abdulelah Al Amri dok je poravnanje donio Maximiliano Araujo.
Urugvajska reprezentacija pod vodstvom Marcela Bielse u ovoj napetoj podjeli bodova demonstrirala je bespoštedan napadački nogomet, koji je rezultirao nesvakidašnjim statističkim podatkom. U susretu protiv SaudijskeArabije,Urugvajci su uputili čak 47 ubačaja (centaršuta) prema suparničkom kaznenom prostoru.
O kakvoj se opsadi gola radi, najbolje pokazuje podatak da je čak 37 od tih 47 ubačaja stiglo u drugom poluvremenu, kada su Bielsini izabranici bacili sve karte u napad.
Ovim uraganom s krilnih pozicija Urugvaj je izjednačio svoj povijesni rekord u broju ubačaja na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva otkako se vodi detaljna statistika (od 1966. godine). Identičnu brojku od 47 centaršuta Urugvajci su prethodno ostvarili tek davne 1970. godine u kultnom dvoboju protiv Italije.
Ipak, to im nije bilo dovoljno za više od boda. Marcelo Bielsa izjavio je da je to bila utakmica u kojoj je Urugvaj trebao pobijediti.
47 – Uruguay tiró 47 centros ante Arabia (37 en el segundo tiempo), igualando su registro más alto en un partido de la Copa del Mundo desde, al menos, 1966 (vs. Italia en 1970). Bielsa. pic.twitter.com/jBwYm7BQAn
— OptaJavier (@OptaJavier) June 16, 2026
“Bio je to suparnik kojeg smo morali pobijediti. U prvom poluvremenu dopustili smo minute koje ne pokazuju da smo radili stvari dobro. Ovu utakmicu morali smo dobiti”, rekao je Bielsa nakon utakmice.
“Kada ekipa koja bi trebala napraviti razliku to ne može napraviti, u smislu da bude opasna ili dominira loptom, onda se slabija ekipa usuđuje nešto napraviti”, dodao je Bielsa.
S njim se složio i reprezentativac Federico Valverde koji je rekao da je njegova momčad ispustila pobjedu protiv Saudijske Arabije.
“Ispustili smo pobjedu, moramo biti iskreni. Prokockali smo prvo poluvrijeme. Nismo igrali onako kako smo trenirali. To nije bilo ono čemu smo težili. Previše smo srljali. Željeli smo pobijediti već u prvoj minuti utakmice. Ponekad morate biti strpljivi i morate igrati svoju igru. U drugom poluvremenu smo se popravili”, rekao je Valverde.
Saudijska Arabija povela je u 41. minuti golom Abdulelaha Al Amrija, a izjednačio je Maximiliano Araujo u 80. minuti.
Izbornik Saudijske Arabije Georgios Donis rekao je da je bod u utakmici protiv Urugvaja pozitivan rezultat.
“Urugvaj je vrlo energična ekipa. Igrači su vrlo iskusni i imaju mnogo igrača na klupi. Kada igrate protiv takvog protivnika, osvajanje jednog boda je pozitivno”, rekao je nakon utakmice Donis koji je prije dva mjeseca preuzeo vođenje saudijske reprezentacije.
“Moram bolje upoznati momčad. Moram napraviti momčad koja je konkurentna i jedino logično je da nam je potrebno vrijeme za to. Današnji rezultat nam daje prednost”, kazao je Donis.
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