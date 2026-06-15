Legendarni Urugvajac na svoj rođendan obara rekord svoje reprezentacije na SP-u

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Urugvaj od ponoći po hrvatskom vremenu u Miamiju igra protiv Saudijske Arabije. Osim što će na toj utakmici zbog odavanja počasti Miamiju sudac nositi rozu majicu, pisat će se i povijest jedne od ove dvije reprezentacije.

Naime, Marcelo Bielsa, izbornik Urugvaja, je u prvu postavu uvrstio legendarnog Fernanda Musleru kojemu je ovo peti nastup na Svjetskom prvenstvu. 2010., 2014. i 2018. bio je startni vratar da bi 2022. izgubio svoje mjesto od Sergija Rocheta pa se očekivalo da vratar Estudiantesa i legenda Galatasaraya neće dobiti priliku za rušenje rekorda Diega Godina.

No, uoči svog rođendana 16. lipnja iskusni Argentinac ga je uvrstio u postavu protiv Saudijske Arabije te mu je omogućio da s 40 godina sruši rekord Godina kao najstariji Urugvajac s nastupom na Mundijalu.

Nekadašnji branič Atletico Madrida i Intera to je učinio s 36 godina i 281 danom. Napravio je to 2022. godine u Kataru protiv Južne Koreje.

Osim sa Saudijskom Arabijom, Urugvaj se nalazi u skupini sa Španjolskom i Zelenortskom Republikom koji su šokantno remizirali u prvoj utakmici skupine.