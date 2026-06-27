Što Hrvatskoj donosi pobjeda, što remi, a što bi donio potencijalni poraz?

Podijeli :

xBahhoxKarax via Guliver Image

Hrvatska reprezentacija od 23 sata igra protiv Gane u 3. kolu skupine L na Svjetskom prvenstvu, a dvoboj u Philadelphiji bit će ključan za plasman u nokaut-fazu. Momčad Hrvatske za prolazak dalje mora osvojiti barem bod.

Pobjeda bi Hrvatskoj osigurala prolazak u osminu finala, i to najmanje s drugog mjesta u skupini. U tom slučaju igrala bi protiv drugoplasirane momčadi skupine K, gdje se bore Kolumbija i Portugal. Njihov međusobni susret odlučuje o poretku, pri čemu Kolumbija trenutačno ima šest bodova, a Portugal četiri.

Ako Hrvatska pobijedi, i dalje postoji mogućnost osvajanja skupine, ali za to joj je potrebno da Engleska ne svlada Panamu. U tom scenariju mogući protivnici bili bi Senegal, trećeplasirani iz skupine K ili trećeplasirani iz skupine J (Alžir ili Austrija).

Remi bi Hrvatskoj donio četiri boda i plasman među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Tada bi u osmini finala igrala protiv pobjednika skupine K, odnosno Kolumbije ili Portugala.

Poraz bi značio znatno težu situaciju. Ako bi Hrvatska izgubila s tri ili više razlike, ispala bi s turnira. U slučaju manjeg poraza, morala bi ovisiti o raspletu u skupinama J i K te čekati da bude bolja od njihovih trećeplasiranih momčadi kako bi ostala u konkurenciji.

Za takav rasplet ključni bi bili rezultati poput neuspjeha DR Konga protiv Uzbekistana te pobjede Austrije nad Alžirom.