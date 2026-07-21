Sprema se novi spektakl: Španjolska i Argentina opet igraju za trofej?

Katar je, navodno, osigurao domaćinstvo i televizijska prava, nakon što su raniji pregovori o održavanju susreta u Madridu ili Londonu propali. Kao termin spominje se FIFA-in reprezentativni prozor od 9. do 17. studenog.

Ako do dogovora dođe, Argentina će ponovno zaigrati na stadionu na kojem je 2022. osvojila naslov svjetskog prvaka, a ujedno će dobiti priliku za revanš Španjolskoj nakon poraza u finalu posljednjeg Mundijala.

Jedina prepreka ostaje usklađivanje kalendara. Španjolsku u studenom očekuju završne utakmice skupine Lige nacija, dok Argentina u tom razdoblju zasad ima predviđene samo prijateljske susrete.