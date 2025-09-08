Prosinečki: Dobro smo izgledali do 35. minute. Oproštaj? Vidjet ćemo

Podijeli :

SPI-3380-0010 by Guliver

U četvrtom kolu skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska je na stadionu Maksimir uvjerljivo svladala Crnu Goru rezultatom 4:0.

Strijelci za Hrvatsku bili su Kristijan Jakić, Andrej Kramarić i Ivan Perišić, dok je jedan pogodak bio autogol Edvina Kuča. Nakon utakmice, crnogorski izbornik Robert Prosinečki osvrnuo se na susret na konferenciji za medije:

“Nije lagano. Neću reći da je crveni karton promijenio tijek, no bilo tko je protiv Hrvatske s igračem manje u problemu. Hrvatska je igrala jako dobro, s pas igrom su stvorili mnogo šansi i zasluženo pobijedili. Ne znam bi li bilo drukčije da nije bilo crvenog. Dobro smo izgledali do 35. minute, oni su imali posjed, ali nisu ozbiljnije prijetili do tada”, rekao je pa dodao:

“Poslije igrača manje je teško stavljati mlade igrače. Imat će svi šansu, nije ovo bila utakmica za takav tip igrača. Oproštaj? Mi ćemo sutra ići za Crnu Goru pa ćemo razgovarati s čelnicima i vidjeti što ćemo dalje.”